Tutto su “Amici 24”: data di partenza, nuovi orari di programmazione e aggiornamenti sul cast

L’attesa per il ritorno di due tra i più amati programmi televisivi italiani, Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne, si prolunga ancora. In particolare, il palinsesto di Amici 24 avrebbe subito cambiamenti inaspettati, creando confusione tra i fan del talent show. Nonostante fosse atteso per settembre, il programma è sembrato temporaneamente rimosso dalla programmazione di Mediaset.

Quando inizia Amici 24?

La decisione di rinviare l’inizio delle nuove stagioni sarebbe stata presa per motivi strategici legati alla programmazione televisiva di Mediaset. Lo slittamento consentirebbe di dare più spazio e visibilità alla nuova edizione di Temptation Island, che partirà il 10 settembre.

Amici, inizialmente previsto per il 15 settembre, è stato spostato al 22 settembre, mentre Uomini e Donne dovrebbe debuttare il 23 settembre anziché il 16. Anche su X, su uno dei profili più aggiornati sulla trasmissione, si legge: “Come già detto, #Amici24 non inizierà Domenica 15”.

Brutte notizie per Maria De Filippi, la decisione sul programma pomeridiano di Amici 24. Cosa non vedremo più

In questa edizione, ci saranno come sempre i professori, le coreografie e momenti di sfide emozionanti, e il format manterrà la sua struttura consolidata, con momenti di esibizione alternati a quelli di competizione in ballo e canto. Il pubblico potrà seguire il percorso dei concorrenti e scoprire chi sarà la nuova promessa del talent.

La nuova edizione presenta alcune novità, tra cui un cambio di programmazione. La durata della puntata domenicale sarà infatti ridotta, andando in onda dalle 14:00 alle 16:00, quindi mezz’ora in meno rispetto al passato.

Inoltre, sembra sempre più probabile l’uscita di Raimondo Todaro dal cast, forse a causa dei continui dissapori con Alessandra Celentano. Al momento non è stato confermato ufficialmente chi prenderà il suo posto come insegnante di danza. Si vocifera che potrebbero esserci nuovi volti o ritorni nel cast, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Amici