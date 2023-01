Amici 22, un ex professore lancia una pesante accusa al programma: ‘Mi sono insospettito quando…’. Qual è il sospetto

Luca Jurman sui social nota un particolare sul programma e si chiede perché non è stato dichiarato fin dall'inizio

Durante le passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, si sono susseguiti diversi professori e coach che hanno preparato gli allievi.

Tra loro c’è Luca Jurman, noto vocal coach che ha partecipato al programma dal 2007 al 2011 e che più di una volta si è espresso sui social contro la preparazione tecnica dei ragazzi.

Questa volta Jurman ce l’ha con la produzione. su TikTok, infatti, il professore ha notato qualcosa di strano durante l’esibizione di Federica.

“Mi sono insospettito per la mia sensibilità di esperienza e ascolto. Ho un bruttissimo sospetto. Sentivo la voce troppo compatta e precisa, come masterizzata, così ho pensato da subito che cantasse in playback e, purtroppo, avevo ragione” ha spiegato.

Luca Jurman ha avuto la conferma del suo sospetto, in quanto “dopo la live mi è arrivata la notifica su Twitch che avevo ascoltato un brano distribuito poi dal 10, ovvero il giorno prima. Ed era il file del disco già in commercio”.

Jurman ha ritenuto così la “corsa per il serale” falsata: “È come se per la danza si giudicasse un video promo di un balletto e non la performance dal vivo dell’allievo” ha aggiunto.

