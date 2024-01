Ad Amici, nel bel mezzo delle gare di ballo e canto, Maria De Filippi lancia una frecciatina a Morgan con la sua battuta a Francesca Michielin?

Nell’ultima puntata di Amici andata in onda su Canale 5, gli ospiti Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin hanno svolto il ruolo di giudici per la competizione di canto, mentre Thomas Signorelli è stato invitato per giudicare la gara di ballo.

Lo scambio di battute tra Maria De Filippi e Francesca Michielin

Maria De Filippi, durante alcuni dibattiti tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ha colto l’occasione per rivolgersi a Francesca Michielin, facendo riferimento al suo ruolo come presentatrice di X Factor, lanciando una frecciatina, e suggerendo che rispetto alle giurie a cui Francesca Michielin è abituata, la situazione ad Amici è “una passeggiata di salute”. Alcuni hanno interpretato ciò come un riferimento a Morgan, ex giudice di X Factor allontanato dall’ultima edizione per comportamenti ritenuti inadeguati.

Michielin, con ironia, ha replicato di sentirsi felice e rilassata, sicuramente consapevole della situazione vissuta da Morgan con la stessa De Filippi in passato (il cantante, qualche anno fa, è stato uno dei coach anche del talent di Canale 5 ma nel bel mezzo del Serale decise di abbandonare il programma).

Morgan ironizza su Fedez e Chiara Ferragni: la stories sulla fake news del Papa. Cosa ha scritto

Intanto, sui social, proprio Morgan continua a far parlare di sé. Questa volta lo ha fatto pubblicando un post riferito ai Ferragnez e a una presunta visita dal Papa, in riferimento alle vicende che stanno interessando i due nell’ultimo periodo tra pandori, inchieste sulle donazioni per beneficienza e tapiri.

“Fonti interne al Vaticano smentiscono la notizia di una presunta visita privata di Ferragni e consorte al Pontefice. Si tratta di una fake new diffusa dagli stessi. Una strategia reputazionale per nobilitare la perduta immagine della famiglia sine nobilitate e ricostruire dalle macerie di una dignità civile distrutta” ha scritto, condividendo il suo pensiero sia su Instagram che su Facebook.

