Sembra che Mew abbia lasciato un like decisamente “strano” che riguarda la produzione di Amici di Maria de Filippi!

Ancora polemiche attorno all’addio di Mew e Matthew dalla scuola di Amici. Nel corso dell’ultima registrazione del talent Maria De Filippi si è espressa a riguardo della questione che ha scosso i social. Ha spiegato che i due cantanti hanno lasciato il programma per motivi personali, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

I biglietti scritti da Mew e Matthew prima di abbandonare definitivamente il programma

I fan della trasmissione restano particolarmente curiosi e molto attenti a qualsiasi segnale da parte dei due ormai ex concorrenti. Non a caso molti telespettatori hanno notato dei dettagli particolari nell’ultimo daytime di Amici.

Ovvero dei biglietti che sarebbero stati scritti da Mew, Matthew e Holy, i ragazzi che hanno lasciato la scuola nelle ultime settimane. Ma cos’è successo? E cosa hanno scritto Mew e Matthew nei loro bigliettini di addio? Andiamo a vedere.

Stando a quelle che sarebbero le ultime ricostruzioni sul caso del fandom, Mew avrebbe scritto: “Credete nei vostri sogni. Fuori… Vi amo tutti immensamente“.

Al contrario, risulta illeggibile invece la lettera scritta dal ragazzo.

In tanti si sono basati sugli ultimi rumors circolati attorno alla coppia. Infatti Mew e il fidanzato avrebbero deciso di abbandonare la casetta e il talent per vivere in serenità la loro storia lontani dalle telecamere. Se così fosse, tuttavia, la domanda sorge spontanea.

Non potevano aspettare qualche mese? Lo stesso fandom dei due è rimasto spiazzato da questo abbandono repentino e improvviso. Eppure attraverso alcune mosse social di Mew la realtà dei fatti sembrerebbe diversa da quella ipotizzata finora.

Infatti sembra, almeno dal like di Mew ad alcuni commenti, che forse sia stato Matthew a seguire lei e non viceversa.

Un fan ha fatto notare che se fosse stata lei a seguire lui in trasmissione lo avrebbero subito rivelato. Facendo così il 13% di share per tutta la puntata. Difatti i telespettatori si domandano il motivo per cui Maria De Filippi non abbia approfondito a dovere la questione Mew-Matthew.

Staremo a vedere cosa succederà!