Nelle ultime ore una vicenda inaspettata che ha coinvolto un concorrente di Amici 23 ha fatto scalpore tra il pubblico del programma di Canale 5. La fidanzata di Kumo, uno dei cantanti in gara per il serale di Amici di Maria de Filippi, ha preso una decisione che ha lasciato sbigottiti i fan.

Il gesto di Alessia nei confronti di Kumo e di Giulia Stabile

Sembra infatti che Alessia, questo il suo nome, abbia scelto di togliere il follow al “suo” Kumo. Un gesto che non è passato inosservato. Allo stesso tempo, i fan hanno iniziato a chiedersi il motivo per cui proprio Alessia sembra aver bloccato Giulia Stabile, ex di Sangiovanni e attualmente nella scuderia di professionisti di Amici 23.

ll tutto corredato da una story di Alessia che riportava delle frasi scritte da un anonimo: “Fuori moda, fuori forma, ho le corna dure”. I followers di Kumo e di Giulia Stabile sono rimasti atterriti da questo gesto da parte di Alessia. Le sue sono parole che fanno forse presagire un flirt in corso tra Kumo e Giulia Stabile?

Le parole di Sangiovanni suggeriscono un suo tradimento? L’indizio nella canzone a Sanremo 2024

Ebbene sì, dopo tanto gossip e notizie solo in via ufficiosa di ipotetici tradimenti di Sangiovanni nei confronti della sua ex Giulia Stabile ecco giunto il momento di scoprire la verità a riguardo. Tutto questo attraverso il testo della canzone che Sangiovanni porterà a Sanremo 2024.

Ecco la frase incriminata: “Finiscimi, fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità . Capiscimi, a mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso”. In qualche modo potrebbe questa essere un’ammissione di colpa? E soprattutto, potrebbe essere il tentativo di riavvicinarsi alla sua ex?