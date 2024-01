Mew e Matthew hanno detto addio ad Amici: dopo l’abbandono, la cantante è intervenuta sui social, dicendo la sua sulla questione.

Mew e Matthew hanno lasciato Amici al termine della puntata del 9 gennaio, ufficialmente per motivi personali: la cantante della scuola, però, è tornata sui social parlando della situazione e svelando la verità sul suo addio al talent show di Maria De Filippi. Dai suoi primi messaggi sembriamo in grado di ricostruire l’intera situazione. Tra i due, lo sappiamo, c’è una relazione e in molti sospettano che c’entri qualcosa. Cosa si nasconde dietro la scelta della 23-enne e del suo fidanzato? Andiamo a scoprirlo insieme.

Mew torna sui social dopo l’addio ad Amici: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al termine della puntata di Amici del 9 gennaio, la produzione ha annunciato che Mew e Matthew hanno lasciato la scuola per motivi personali. La coppia ha quindi abbandonato il talent, tanto che già nella giornata di lunedì era stata avvistata fuori dagli studi Elios.

In tanti hanno quindi cominciato a chiedersi cosa si nasconde dietro questa decisione, tanto che la cantante è tornata sui social per spiegarsi.

“Raga vi mando un bacio grande, stiamo bene“, ha scritto su Instagram in un gruppo di fan.

E, nel frattempo, Mew ha aggiornato la sua biopic su X, scrivendo: “Io se ho fatto quel che ho fatto è perché quando l’ho fatto ero fatto e anche troppo innamorato“. Una citazione di “Cuore di latta” di Fabri Fibra ma, secondo molti, la spiegazione all’addio alla scuola di Amici.

Nel frattempo, diversi telespettatori hanno ipotizzato una fuga d’amore o addirittura una gravidanza di lei. Situazioni che, dai like ai commenti lasciati dalla stessa Mew, sembrano essere completamente smentite. Quale sarà la verità?

