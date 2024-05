Affari Tuoi salta per tre giorni: il programma di Amadeus non andrà in onda il 2 maggio, il 3 maggio e il 9 maggio. Scopriamo insieme il motivo.

Affari Tuoi salta per tre giorni: il game show preserale condotto da Amadeus sul primo canale, infatti, non andrà in onda il 2 maggio, il 3 maggio e il 9 maggio. Mentre i telespettatori, delusi dalla modifica ai palinsesti di Rai Uno, si sono riversati in massa sui social a protestare, sono in tanti a chiedersi quale sia il motivo di questo cambiamento di programma, specie per uno show tanto seguito e di successo. Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi salta per tre giorni: il motivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Affari Tuoi salta per tre giorni, è ufficiale. Il gameshow di Amadeus non andrà in onda il 2 maggio e il 9 maggio, giornate in cui Rai Uno trasmetterà l’andata e il ritorno della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valide per la semifinale di Europa League. Ma, contrariamente a quanto pensano in tanti, non c’entrano soltanto le partite di calcio.

Il 3 maggio, infatti, alle 20:35 Rai Uno trasmetterà l’edizione numero 69 dei David di Donatello. Ne deriva che il game show preserale, trasmesso durante lo stesso orario, sarà rinviato al 4 maggio.

Inutile dire che le reazioni dei telespettatori non sono delle migliori. Tra un “Noooo dobbiamo aspettare sabato per la prossima puntata” e un “e io che faccio domani e dopodomani senza i pacchi ma siete folli“, c’è chi protesta con un “2 giorni senza Affari Tuoi perché i milionari in mutande giocano a palla“.

Lo stop a molti non va giù ma la Rai si sarà fatta i suoi conti prima di spostare i palinsesti e, ormai, non resta che farcene una ragione, nonostante le proteste dei telespettatori più affezionati.

