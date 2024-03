La profezia di Cristiano Malgioglio su chi vincerà Amici 23 è stata lanciata: dopo quella avverata su Angelina Mango, scopriamo chi è il suo favorito stavolta.

Cristiano Malgioglio lancia la sua profezia anche per Amici 23. L’autore e cantante, giudice anche per quest’anno nel talent show di Maria De Filippi, ha infatti reso noto quali sono i ragazzi in gioco che gli hanno scatenato più emozioni. Le sue previsioni, tra l’altro, generalmente portano bene, dato che lo scorso anno aveva in qualche modo augurato ad Angelina Mango di finire sul palco dell’Eurovision Song Contest, sul quale effettivamente canterà il prossimo maggio. Ebbene, non ci resta che chiederci chi sono i due ragazzi “favoriti” secondo Cristiano Malgioglio e se, magari, ora che conoscono la profezia daranno ancora di più per arrivare alla vittoria finale.

LEGGI ANCHE:– Amici, la reazione di Kumo all’eliminazione: le sue parole appena uscito dal talent

Cristiano Malgioglio: la profezia per Amici 23. Chi vincerà secondo lui?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Cristiano Malgioglio è tra i giudici di Amici 23 insieme a Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè e, come tale, ha già lanciato una profezia su chi potrebbe vincere il programma.

Nel commentare la prima puntata del serale ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essersi commosso due volte, ovvero durante l’esibizione di due cantanti.

Il primo è Petit, della squadra Zerbi-Celentano. Il secondo è Mida, della squadra Cuccarini-Lo… diciamo che i ragazzi possono essere solo contenti.

L’anno scorso, infatti, Malgioglio aveva detto ad Angelina Mango che l’avrebbe vista bene all’Eurovision, magari anche come vincitrice. Un anno dopo, dopo il trionfo a Sanremo, Angelina sarà la rappresentante dell’Italia all’ESC2024. Petit e Mida, a questo punto, devono solo lavorare duro. La profezia di Malgioglio c’è, ora serve fare in modo che si avveri.

Amici 23, chi vincerà il programma? Spunta un nome insospettabile: quanto potresti vincere se punti su di lui

Nel frattempo, i sondaggi vendono Holden come preferito per la vittoria finale di Amici 23, seguito da Petit. Per Mida si prospetta un terzo posto.

Le quote scommesse danno Holden a 1.90, Petit a 2.50, Mida a 5.00, Martina a 7.50, Dustin a 9.00, Marisol e Nicholas a 16.00, Lucia e Lil Jolie a 25.00, Gaia a 40.00, Sarah a 50.00, Giovanni e Sofia a 66.00.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications