Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22? Andiamo a scoprire a quanto ammonta il montepremi di Wax, Mattia Zenzola, Isobel e Angelina!

E anche Amici 22 è arrivato alla sua conclusione, con la vittoria finale di Mattia Zenzola, mentre in tanti si stanno chiedendo quanto hanno guadagnato i finalisti per essere arrivati fino in fondo nel talent show di Maria De Filippi. Se siete curiosi di saperlo, andiamo a scoprirlo insieme!

Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche se in finalissima contro Angelina è stato Mattia Zenzola a trionfare, anche gli altri finalisti hanno vinto dei premi secondari. Marlù, ad esempio, tra gli sponsor del programma, ha premiato tutti e 4 i ragazzi con 7mila euro a testa.

Isobel ha vinto il premio TIM, dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro. Sommati ai 7mila di Marlù, sono 37mila.

Wax ha vinto il premio Oreo, dal valore di 20mila euro. Sommati ai 7mila di Marlù sono 27mila.

La stessa Angelina Mango, oltre ad essere arrivata prima nella categoria canto, ha vinto anche il premio delle radio, dal valore di 20mila euro. Ma anche il premio della critica, dal valore di ben 50mila euro. A questi si aggiungono i 50mila della vittoria di categoria. Per un totale di 127mila euro. Trentamila meno del vincitore.

Chiudiamo infatti con Mattia Zenzola, che ha portato a casa 157mila euro tra vittoria categoria ballo (50mila euro), vittoria del programma (100mila euro) e premi sponsor.

E’ successo alle spalle di Maria de Filippi durante la proclamazione del vincitore: in pochi se ne sono accorti. Guarda bene

Durante la finale, in molti si sono accorti di una cosa che è successa alle spalle di Mattia Zenzola, mentre Mattia lo proclamava vincitore: il suo amico Wax, a sua volta finalista, si era tolto la maglietta e, a torso nudo, ha preso ad esultare, lanciandosi dagli spalti verso l’amico come un capo ultrà.

Photo Credits: Ufficio Stampa Amici, Red Communications