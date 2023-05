Polemiche di un ex ballerino del talent di Maria De Filippi dopo la finale di Amici 22 e la vittoria di Mattia Zenzola. Ecco cosa è successo.

La finale di Amici 22 il celebre talent show di Maria De Filippi, è andata in onda domenica 14 maggio e ha visto la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Nonostante il suo trionfo, però, sui social non sono mancate le polemiche da parte di molti telespettatori che non si sono mostrati d’accordo con la scelta della giuria. La grande favorita, infatti, era la cantautrice Angelina Mango, data per vincitrice già da diverso tempo.

Finale Amici 22: all’ex ballerino non piace la vittoria di Mattia?

Tra coloro che hanno espresso il loro dissenso sulla vittoria di Mattia Zenzola c’è anche Andreas Muller, ballerino e vincitore di Amici 16. In una sua storia Instagram, Muller ha taggato un’altra concorrente, Isobel, aggiungendo vicino al suo nome le emoji di una coppa e di un cuore. Subito dopo, poi, Andreas ha anche condiviso una sua foto insieme ad Isobel risalente a prima della sua partecipazione al talent. Si tratta di un gesto piuttosto semplice da interpretare: secondo Muller, avrebbe dovuto vincere lei, e non Mattia Zenzola.

Andreas, va ricordato, è il compagno di Veronica Peparini, storica insegnante dello stesso Amici. Ebbene, la figlia di lei, Olivia Prolli, ha fatto a sua volta polemica sui social. Dopo la finale, infatti, la ragazza ha pubblicato nelle sue stories una foto del televisore, con tanto di immagini che vedono Mattia vincitore. Il commento? “Mai ‘na cosa buona stasera“…

Il post del fratello di Mattia che zittisce tutte le polemiche sulla vittoria: cosa ha pubblicato pochi minuti dopo la finale

Ma se le polemiche sulla vittoria di Mattia Zenzola nella finale di Amici 22 si stanno trascinando un po’ troppo sui social, tant’è che Andrea Fratino ha deciso di intervenire sui social per schierarsi dalla sua parte.

Riprendendo molti commenti negativi sulla vittoria di Mattia, Fratino ha scritto: “Un saluto a tutti i frustrati che rosicano per la vittoria di mio fratello. Vittoria meritata. Se Mattia ha vinto è perché la maggioranza delle persone a casa ha votato per lui ritenendolo migliore. FINE“.

Photo Credits: Ufficio Stampa Amici, Red Communications