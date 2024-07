A Battiti Live va in scena un momento di backstage epico tra Annalisa e Tananai, tagliato durante la messa in onda su Canale 5.

Lo scorso 15 luglio è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2024, condotta da Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Rebecca Staffelli: a fare discutere i telespettatori però è il fatto che sia stato tagliato un momento di backstage iconico nel quale erano protagonisti Annalisa e Tananai. Andato in onda durante la prima trasmissione dell’evento su Radio e Tele Norba, su Canale 5 è stato del tutto ignorato, causando la reazione scomposta di tanti fan che non aspettavano altro. Ma cosa aveva di tanto iconico e memorabile questo backstage? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Battiti Live: tagliato il backstage di Annalisa e Tananai

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la seconda puntata di Battiti Live, Annalisa e Tananai hanno cantato insieme la loro “Storie Brevi“, al termine della quale c’è stato un attimo di intrattenimento e backstage che non è stato mostrato in tv, almeno su Canale 5.

Il momento tra i due, infatti, è andato in onda solo su Radio e Tele Norba, nei giorni delle registrazioni.

Nelle clip, si vede Tananai rimanere sul palco accanto ad Annalisa, parlarle all’orecchio mentre il pubblico urla. Poi lei prova a fare un esperimento, cantando “Storie Brevi” a cappella con lui e con il pubblico.

Poi, Tananai dice: “Se ci portate un fornelletto da campo, facciamo le orecchiette“.

Tuttavia, mentre lui tergiversa sul palco, Annalisa gli fa notare qualcosa. E lui: “ah non me lo ha detto, io me ne devo andare! Eh, se non me lo dite io rimango lì come un pi**a“.

Praticamente, Annalisa sapeva che doveva trattenersi sul palco a cantare anche “Sinceramente” ma, al contempo, sembrava non voler cacciare via Tananai…

Peccato che i telespettatori di Canale 5, però, non siano riusciti a vedere l’epico momento, del tutto tagliato dalla versione Mediaset.

