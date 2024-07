Battiti Live: nel backstage del concertone, Annalisa fa una gaffe insieme a Tananai. Cosa ha detto la cantante?

Succede qualcosa di inaspettato durante la messa in onda di Battiti Live dello scorso lunedì 8 luglio, il primo con la conduzione di Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli, che ha visto protagonista Annalisa. La cantante ha aperto la serata insieme a Tananai ma quello che ha fatto impazzire i telespettatori è stata una gaffe della Scarrone insieme al collega. Nel backstage del programma, infatti, Annalisa si è lasciata sfuggire qualche frase non proprio perfetta. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile da far scatenare i telespettatori della kermesse musicale pugliese? Cosa avrà mai combinato una delle cantanti più amate ed apprezzate dal pubblico italiano? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Battiti Live: la gaffe di Annalisa insieme a Tananai

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la performance insieme a Tananai a Battiti Live 2024, Annalisa ha detto un “Radio Norba – Cornetti Battiti Live“.

Una gaffe che l’ha fatta scoppiare a ridere perché ha sbagliato il nome dello sponsor declinandolo al plurale, in un vero e proprio momento blooper comparso sui social…

Tananai l’ha presa in giro, sbagliando a sua volta e dicendo “Cornettiti Battiti Live“, facendo impazzire il pubblico.

Annalisa, quindi, piegata in due dalle risate ha detto: “Cornetti proprio no… I cornetti sono quelli… (e ha fatto riferimento ai cornetti portafortuna napoletani)“.

Poi ha ripetuto la frase in maniera corretta: “Ce l’ho ragazzi, ce l’ho, lo giuro“.

Ma non è tutto. Annalisa, durante le prove, si stava sistemando i capelli.

In un momento di silenzio, dal pubblico di Battiti Live è arrivata forte e chiara la voce di una fan che le ha gridato: “Tranquilla, pure con i capelli scompigliati sei bona!”

La sua reazione è stata semplicemente esilarante: la cantante non è riuscita a trattenersi dal ridere!

