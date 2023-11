Guillermo Mariotto fa arrabbiare di brutto il pubblico di Ballando con le stelle per via di una battuta di pessimo gusto su Sara Croce e la cittadina di Garlasco.

Anche se rispetto ad altri talent e reality show offre sicuramente più tranquillo, anche a Ballando con le stelle si dà tantissimo spazio alle polemiche… E nell’ultima puntata dello show di Rai Uno non sono certo mancate, soprattutto per via di qualcosa che è accaduto tra Sara Croce e Guillermo Mariotto (con la complicità di Alberto Matano), in riferimento al centro di Garlasco, in provincia di Pavia, città di origine della concorrente del programma condotto da Milly Carlucci (Sara Croce è una ex Bonas di Avanti un altro!, oltre ad ex ‘Madre Natura” di Ciao Darwin, oggi influencer di successo). Ma cosa sarà mai successo a Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle: la polemica tra Sara Croce e Alberto Matano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Alberto Matano ha dato il via a una polemica con Sara Croce…

“Nella clip di presentazione dici di venire da un paesello, ma scorrendo i tuoi social vedo Dubai, Parigi, New York…”, ha detto il conduttore de La Vita in Diretta.

Lei prima ha detto “vengo da un paesino ma non significa che io sia rimasta chiusa in casa“. Poi, quando Matano ha rincarato la dose aggiungendo “Hai usato due parole importanti nella clip: superficialità e pregiudizio. Quale sarebbe il pregiudizio nei tuoi confronti?”, Sara ha replicato con “Perché mi hai giudicato solo guardando il mio Instagram“…

La battuta infelice di Guillermo Mariotto su Garlasco fa infuriare i telespettatori

Il problema però è stato un altro: quando Guillermo Mariotto è intervenuto su Sara Croce, facendo una pessima battuta a mezza bocca che ha fatto rivoltare i social… Il designer, di fronte al paese di origine della showgirl (Garlasco), ha detto “un nome una garanzia“, in riferimento probabilmente al delitto che nel 2007 colpì la cittadina del pavese…

In tanti hanno espresso perplessità sui social, accusando Mariotto di aver fatto una “battuta di cattivo gusto” o comunque una “pessima uscita“. E c’è chi spera che la Rai prenda provvedimenti o che almeno Mariotto chieda scusa…

Tra i concorrenti dell’edizione 2023-24 di Ballando con le stelle ci sono anche Giovanni Terzi e Simona Ventura. La coppia, però, partecipa “divisa”: lei con Samuel Peron, lui con Giada Lini…

Ebbene, a Uno Mattina in Famiglia, proprio Giovanni Terzi ha detto qualcosa che sembra essere una frecciatina alla giuria di Ballando: “Sono arrabbiato, per me è andata benissimo. Sono soddisfattissimo, non sono abituato a fare il charleston, sono fuori dalla mia comfort zone… ma penso che ci sia la giuria che sta facendo delle cose senza senso. Ad esempio dare un 5 a Simona e un 10 ad Antonio Caprarica pur con la stima che ho per lui, è imbarazzante. È come se un ragazzo che va a scuola fa un errore in un compito ma siccome va sempre molto bene, gli danno 5. E invece uno che non va bene, fa sempre tutto sbagliato, poi gli danno 10. Insomma, non è educativo…”

