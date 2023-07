Le anticipazioni dei prossimi episodi avvenimenti attesi in Beautiful non convincono tutti i fan della serie

Nella puntata di Beautiful del 24 luglio 2023, in onda su Canale5, emergono delle importanti rivelazioni. La dottoressa Li ha un piano segreto riguardante suo figlio Finn. Decide di nascondere a tutti che lui è vivo, allo scopo di proteggerlo dai pericoli, tra cui Sheila e anche la famiglia di Steffy, che ritiene responsabile di ciò che è successo.

Questo segreto la porta a non rivelare a Steffy che Finn è sopravvissuto alla sparatoria. Nel frattempo, Brooke interrompe una conversazione tra Ridge e Taylor, ma la situazione si risolve pacificamente e decidono di aiutarsi a vicenda per tenere Sheila lontana dalle loro vite.

Nello specifico, Li sta ingannando Steffy, nascondendole la verità sulla sorte di Finn. Questa bugia la porta a rifiutarsi di aiutare nella commemorazione di Finnegan e a mostrarsi fredda con la “vedova” del figlio. Tuttavia, il segreto potrebbe essere destinato a essere svelato quando Finn si risveglierà, e si chiede se tornerà a casa dalla sua famiglia.

La puntata si preannuncia ricca di tensione e segreti, ma alcuni fan non sono convinti del colpo di scena. Su Twitter, infatti, si legge: “Questa cosa non ha senso come ha fatto a portarlo via dall’obitorio? I medici dell’ospedale lo avevano dato morto così a casaccio? Dove ha trovato tutti i macchinari Li?”.

Beautiful, anticipazioni: Finn cede a Shila. Ecco cosa succederà presto nella soap

Nelle anticipazioni di Beautiful, si scopre anche che Finn si lascia conquistare dall’affetto di Sheila. Quest’ultima dimostra di essere estremamente persuasiva e sembra avere un piano diabolico per uscire di prigione e inserirsi nella vita di Finn. Durante una visita di Finnegan, la donna inizia a rivelare al figlio quanto sia felice di averlo dato alla luce e quanto lo ami.

Questo improvviso e inaspettato abbraccio da parte di Sheila sconvolge completamente Finn, portandolo a provare emozioni che mai avrebbe immaginato. La situazione si complica e il futuro di Finn potrebbe essere seriamente influenzato dall’intrigante e pericolosa presenza di Sheila.

