Sembra che Belen Rodriguez non abbia reagito bene al monologo di Stefano de Martino nel suo one man show. Vediamo insieme la reazione della showgirl argentina!

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez sembra averne per tutti i suoi ex. A partire da Antonino Spinalbese, papà della sua piccola Luna Marì. Infatti tutti hanno notato di recente lo scambio di stories che sono avvenute tra i due.

Stories che riguardavano soprattutto il ruolo genitoriale di Antonino secondo la Rodriguez. Adesso l’argentina ne ha anche per l’altro suo ex storico agli occhi del pubblico. Ovvero Stefano de Martino. Ieri sera su Rai 2 è infatti andato in onda lo show dell’ex ballerino di Amici. Il one man show intitolato “Da Natale a Santo Stefano” ha visto numerosi protagonisti.

Si è trattato di una serata piena di sorprese. Dalla presenza di Maria De Filippi al monologo sull’ex moglie del conduttore. Infatti le cose tra di loro non sono affatto idilliache. Basti pensare alla recentissima intervista della Rodriguez rilasciata a Domenica In. Parliamo solo di un mese fa. Certamente il pubblico non si aspettava una cosa del genere da parte del De Martino.

L’incidente di Stefano e Belen reinterpretato in chiave ironica

Stefano ha ricordato il terribile incidente avuto in moto con Belen il 27 aprile del 2012. Era a pochi giorni dall’inizio della loro relazione. In realtà il ballerino ha raccontato questo aneddoto anche con una certa dose di divertimento. I due infatti lavoravano insieme ad Amici. Avevano deciso di uscire per prendere un hamburger. Una decisione presa piuttosto in fretta e fuga.

Durante il viaggio in moto Stefano si sentiva invincibile. In moto con Belen seduta dietro di lui e le sue braccia attorno alla vita. A quel punto, ha raccontato, ha deciso di accelerare. Perché ogni volta che lui accelera la Rodriguez si stringe più forte a lui. E a lui questa cosa piace. In quella fase della vita loro sono insieme da tre giorni. Lui ha 22 anni ed è innamorato pazzo.

Peccato che poco dopo i due siano andati a finire su una Ford Transit. “Abbiamo sfondato l’auto con la faccia” racconta il conduttore. “Belen! Che figura di merda!” ha confessato Stefano tra le risate della platea presente in studio. Il risultato è stato ovvio. Stefano ha riportato il setto nasale rotto. Belen invece ha riportato soltanto qualche graffio.

La reazione lapidaria della showgirl argentina

Eppure in ospedale gli occhi erano tutti puntati su Belen. “Attorno a Belen c’erano medici, paramedici, primari, comprimari, pediatri, ortopedici, dermatologi… E io invece che avevo il setto nasale fratturato, cinquanta punti di sutura sul braccio sinistro, tendine lacerato ero al pronto soccorso dietro una tenda con un infermiere tirocinante”.

Stefano ha reinterpretato l’incidente con la sua classica ironia. La menzione all’ex moglie è stata una vera e propria sorpresa per tutti. Soprattutto dopo l’ospitata della Rodriguez da Mara Venier in cui ha raccontato di essere stata tradita con più di 12 donne da parte dell’ex marito. Ma come ha reagito Belen al monologo del De Martino?

A quanto pare è stata lapidaria. Si è limitata a togliergli il segui sui social. Ci sono anche stati alcuni commenti da parte degli utenti dopo il monologo di De Martino. Vediamoli insieme. “Belen ha appena unfollowato Stefano!”. Oppure: “Belen arrabbiatissima unfollowa De Martino”. Vedremo se nei prossimi giorni Belen rilascerà delle dichiarazioni a riguardo!