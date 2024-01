Antonella Fiordelisi ha denunciato Belen Rodriguez per le voci di gossip su Stefano De Martino? Qual è la verità?

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo alla fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, in particolare, riguardo alle voci e indiscrezioni riguardanti Antonella Fiordelisi che, a quanto pare, sarebbe passata alle vie legali nei confronti della showgirl argentina. Ma per quale motivo la schermitrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe deciso di denunciare Belen?

LEGGI ANCHE:– Mara Venier ha ‘graziato’ Stefano de Martino: l’intervista di Belen su Rai 1 poteva finire peggio per lui. Cosa avrebbe dovuto dire

Antonella Fiordelisi denuncia Belen Rodriguez per il gossip su Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da qualche giorno si sta vociferando sul fatto che Antonella Fiordelisi sia una delle donne con le quali Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez. Notizia smentita dalla schermitrice, che ha scritto un tweet abbastanza importante a riguardo.

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”, ha detto su X in un messaggio che lascia ben poco spazio alla fantasia.

Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati👸 #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) January 2, 2024

Sia Deianira Marzano che Amedeo Venza avevano in qualche modo anticipato la presa di posizione dell’ex concorrente del GF Vip, poi confermata dal Tweet. Anzi, secondo Venza, addirittura Antonella Fiordelisi avrebbe denunciato Belen Rodriguez per “gli attacchi continui in privato”.

Sarà vero? L’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria sarà davvero passata alle maniere forti? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

Il post di Alessia Marcuzzi con il cervo dalle lunghe corna: tutti pensano a Belen Rodriguez ma la verità è un’altra. Di cosa si tratta

Nel frattempo, anche un’altra delle presunte fiamme di Stefano De Martino sembra lanciare messaggi a Belen Rodriguez. Stavolta stiamo parlando di Alessia Marcuzzi che, su Instagram, ha postato una foto realizzata con l’AI nel quale c’è un cervo in primo piano.

Diversi suoi follower hanno visto il cervo come un riferimento alla Rodriguez, tra un “Oddio per un momento un piccolo istante ho pensato alle corna di Belen …pardon” e un “frecciatina a Belen?”.

La verità, però, la rivela Deianira Marzano: il suo è un riferimento a un film: Il mondo dietro di te.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy