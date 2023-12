Mara Venier è intervenuta per non infierire su Stefano De Martino durante l’intervista fatta a Belen Rodriguez a Domenica In?

L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In sta facendo ancora discutere per via del fatto che, da Mara Venier, la showgirl argentina ha fatto riferimento ad almeno 12 tradimenti perpetrati nei suoi confronti dall’ex ballerino di Amici. Ad ogni modo, sembra che quell’intervista, per volontà di Mara Venier, sia finita in modo diverso da come avrebbe dovuto, dato che forse per De Martino poteva finire decisamente peggio. Ma in che modo? E dove è intervenuta la conduttrice del programma di Rai Uno?

Domenica In: Mara Venier ha voluto ‘graziare’ Stefano De Martino?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stante a quanto riporta Dagospia, Mara Venier ha in qualche modo voluto tutelare Stefano De Martino durante l’intervista a Belen Rodriguez.

Il motivo risiederebbe nel fatto che Stefano è uno dei volti di punta di Rai Due, e quindi parte della stessa azienda nella quale lavora la conduttrice di Domenica In.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, infatti, Mara non ha voluto approfondire le chiacchiere sui tradimenti di Stefano. Inoltre, a quanto pare, avrebbe potuto anche fare a Belen delle domande su Alessia Marcuzzi e il suo presunto flirt con De Martino.

“I beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta“, conclude il portale. È dunque un merito di Zia Mara quello di non aver infierito?

Nel frattempo, Belen Rodriguez ha postato su Instagram una canzone che sembra essere un riferimento a Stefano De Martino, ovvero “Inevitable” di Shakira.

Perché potrebbe essere per lui? Il testo recita “Continuare ad amarti è inevitabile” ma Belen ha messo in evidenza la frase “Se è una questione di confessione, è inevitabile“.

Una dichiarazione di guerra nonostante tutto quello che c’è stato tra loro? Potrebbe benissimo esserlo.

