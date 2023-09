Belen Rodriguez festeggia il suo compleanno ma scompare dai social: che fine ha fatto la conduttrice e showgirl argentina? Dove sta festeggiando?

Oggi, 20 settembre 2023, Belen Rodriguez festeggia il suo compleanno numero 39. Una data importante per la showgirl che, dopo l’addio a Mediaset e quello a Stefano De Martino, è pronta ricominciare sia professionalmente (con due nuovi programmi su Discovery+) che personalmente (con Elio Lorenzoni). Quello che però è saltato agli occhi di tutti i suoi fan è che Belen è praticamente sparita dai social nel giorno del suo compleanno. Dove sarà mai? E con chi? Il mistero si infittisce…

Belen Rodriguez: le foto della mamma per il suo compleanno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se Belen Rodriguez è scomparsa dai social nel giorno del suo compleanno, non lo ha fatto sua mamma Veronica Cozzani. La signora ha infatti pubblicato su Instagram una serie di foto che ritraggono Belen da bambina e poi nel corso degli anni, con tanto di commento.

“Y el tiempo va pasando…. Y llegaron los 39…. Increíble! Feliz cumple hija de mi corazón!”, ha scritto. Ovvero: “Il tempo passa, e sono arrivati i 39. Incredibile! Buon compleanno, figlia del mio cuore“.

Che fine ha fatto Belen? Ecco dove starebbe festeggiando

In molti però si stanno chiedendo che fine abbia fatto Belen Rodriguez e, soprattutto, dove sia andata a festeggiare il suo compleanno.

Secondo un commento ripostato da Deianira Marzano, è probabile che sia partita, forse per l’Argentina, forse in vacanza con Elio Lorenzoni. Probabile che nel corso della giornata di oggi tornerà sui social per mostrare il posto dove si è recata…

Martedì prossimo, però, sarà ospite di Alessandro Cattelan, nelle registrazioni del programma… Quindi entro lunedì dovrebbe rientrare in Italia!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset