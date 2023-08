Alla nuova edizione di Belve parteciperanno sia Stefano De Martino che Belen Rodriguez? In attesa della conferma, scopriamo cosa potrebbe accadere.

La nuova stagione televisiva si preannuncia come ricca di colpi su colpi in tv a causa della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, a Belve, potrebbero cantarsele di santa ragione in tv, negli studi Francesca Fagnani. Se l’ex ballerino di Amici è già stato annunciato come primo ospite della nuova edizione della trasmissione di Rai Due, sembra proprio che la showgirl argentina possa entrare in scena in una delle puntate successive per controbattere a tutto ciò che dirà lui.

Belve: Belen Rodriguez pronta a dare battaglia a Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prossima stagione di Belve comincerà il 26 settembre in prima serata su Rai Due e, come già annunciato, nella prima puntata vedremo proprio Stefano De Martino (ma non sappiamo se parlerà o meno di Belen Rodriguez).

Quello che però diventa interessante è che nelle puntate successive potrebbe arrivare proprio la Rodriguez, per fare da contraltare a quanto De Martino dovesse dire in studio sulla fine del loro matrimonio.

Secondo Amedeo Venza ci sarebbero già stati dei contatti tra gli autori di Belve e la showgirl argentina. Belen accetterà l’invito di Francesca Fagnani?

Belen ed Elio, la mamma pubblica una foto in piscina dove si vede la figlia mentre…

Nel frattempo, a far discutere è una foto pubblicata nelle Instagram Stories da Veronica Cozzani, la mamma di Belen. Nell’immagina si vedono sia la showgirl che Elio Lorenzoni, l’imprenditore che si dice abbia una relazione con lei.

Nello specifico, i due sono ritratti in piscina insieme ai figli di Belen, Santiago e Luna Marì. Peccato che il volto di Elio sia un po’ oscurato e non nettamente chiaro, tanto che c’è chi fa notare che potrebbe essere chiunque…

Ma quindi? Se si parla di “ufficializzazione” della relazione tra i due per opera della Cozzani, potrebbe anche non essere tutto come sembra… Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset