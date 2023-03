Belve, Bianca Balti e l’attrazione verso il p…: la risposta a Francesca Fagnani spiazza il pubblico

Bianca Balti, ospite da Francesca Fagnani, lascia tutti di stucco con la sua spontaneità

Nella puntata di Belve del 7 marzo 2023 è stata ospite anche la modella Bianca Balti, che ha concesso una lunga intervista a Francesca Fagnani, parlando della sua gioventù, dei suoi lati oscuri e della risalita verso una vita nuova e consapevole.

La giornalista ha chiesto poi se in questo particolare momento della sua vita si sente innamorata e Bianca ha risposto: “Sono innamorata ma non ricambiata. Io sono sempre innamorata purtroppo. C’è una simpatia ma non un interesse a fare qualcosa di serio dall’altra parte […] Ogni giorno prego il mio dio di alleviarmi da questa attrazione verso il p**e. Perché è una piaga, io farei a meno degli uomini se non fosse per quella cosa, e invece no”.

La schiettezza e spontaneità di Bianca ha scatenato le risate sia del pubblico in studio che di Francesca Fagnani, che non ha saputo resistere davanti alle dichiarazioni della modella.

Bianca Balti la offrì a Victoria Cabello in diretta tv: cosa accadde davanti alle telecamere

Su Twitter, qualcuno ha ricordato quando proprio Bianca Balti, durante un’altra ospitata televisiva, davanti alla parola “canne”, offrì da fumare a Victoria Cabello, dicendole: “Vuoi?”. Anche in quel caso, la reazione di Victoria e del pubblico fu esilarante.

Foto: Kikapress