Emanuele Filiberto ospite di Belve parla di tradimento: la reazione di sua moglie Clotilde Courau sui social stupisce.

Sta facendo discutere la puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani, andato in onda martedì 3 ottobre, soprattutto per via dell’ospitata di Emanuele Filiberto di Savoia che, tra le altre cose, ha parlato del rapporto con la moglie Clotilde Courau e di tradimento. Ma cosa avrà mai dichiarato di tanto croccante il principe?

Emanuele Filiberto a Belve parla di tradimento

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. “Non sono una belva. Lo divento quando attaccano mia moglie, le mie figlie e i miei cari”, ha detto l’erede di Casa Savoia ai microfoni di Francesca Fagnani.

E poi, Emanuele Filiberto ha parlato di tradimento nel lungo matrimonio con sua moglie, l’attrice francese Clotilde Courau: “Ci sono stati dei tradimenti, delle spiegazioni e dei perdoni arrivati subito o dopo un po’. Siamo sposati da 20 anni. Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo. Il tradimento è contemplato nello stile di vita che conduciamo. C’è un grandissimo amore tra di noi che è andato oltre i tradimenti. Potrei anche accettare dei tradimenti. Non vedo perché debba essere solo l’uomo a tradire. Se l’amore va al di là della scappatella, non ha senso rompere qualcosa di importante. Clotilde è la mia base, le figlie sono le mura e insieme abbiamo costruito la casa. Non è che ci siamo traditi tutta la vita, ma è successo. Non mi sono mai innamorato di un’altra, sono innamorato di mia moglie”.

Ma come avrà mai reagito l’attrice a queste parole? Lo dimostra quello che ha mostrato su Instagram.

La reazione di Clotilde Courau all’intervista di Emanuele Filiberto

Dopo l’intervista di Emanuele Filiberto a Belve, molti erano curiosi di vedere come Clotilde Courau avrebbe reagito alle sue dichiarazioni sul tradimento. Tuttavia, sembra che la reazione dell’attrice sia stata diversa da quanto alcuni potessero immaginare. Nonostante le discussioni sulla sua relazione e i tradimenti ammessi da suo marito, Clotilde ha dimostrato di essere saldamente al suo fianco.

In effetti, la puntata di Belve era stata registrata in precedenza, e durante questo periodo Clotilde Courau ha continuato a mostrare il suo sostegno al principe. Ha infatti partecipato a diversi eventi pubblici al fianco di Emanuele Filiberto e della figlia.

In particolare, la coppia ha partecipato a un evento della Croce Rossa Italiana, dimostrando un’unità familiare e un impegno mai domo verso le cause benefiche. Inoltre, la coppia è stata insignita dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata in un evento del Sovrano Militare Ordine di Malta. Insomma, pare proprio che le parole del marito non l’abbiano affatto colpita…

