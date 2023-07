Benedetta Rossi sbarca in tv con un programma tutto nuovo: ecco chi la affiancherà nella nuova avventura

Benedetta Rossi, nota cuoca e food blogger, sta per fare un grande passo nella sua carriera: debuttare come conduttrice in uno studio televisivo.

A partire da settembre, sarà protagonista di “Ricette d’Italia,” un nuovo programma su Real Time. Davide Maggio ha svelato che accanto a lei ci saranno due giudici, entrambi chef con radici partenopee. Quattro cuochi non professionisti si sfideranno presentando le loro ricette di famiglia, e il vincitore avrà l’opportunità di far parte del nuovo ricettario di cucina italiana firmato proprio da Benedetta Rossi.

Uno dei giudici sarà Roberto Di Pinto, un vero napoletano classe 1982. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo presso la storica pasticceria Scaturchio di Napoli, per poi lavorare in rinomati ristoranti, tra cui il celebre Nobu a Milano, fino a diventare Chef Executive all’Hotel Bulgari.

L’altro giudice sarà David Fiordigiglio, conosciuto dai telespettatori per la sua partecipazione ad “E’ Sempre Mezzogiorno” accanto ad Antonella Clerici. Il format del programma prevede anche un terzo giudice che cambierà ad ogni puntata.

