Benedetta Rossi spiega ai fan cosa succederà ora, dopo l’accordo con Mondadori e l’acquisizione della sua società da parte del gruppo editoriale.

In questi giorni si sta parlando moltissimo dell’accordo milionario appena concluso da Benedetta Rossi e il big dell’editoria italiana Mondadori. La holding editoriale guidata da Marina Berlusconi ha infatti acquisito il 51% della società che detiene i diritti su “Fatto in casa da Benedetta“, incorporando di fatto le produzioni della content creator più amata d’Italia nel suo mondo. Ma cosa cambierà adesso per Benedetta Rossi? Quali saranno le conseguenze di questa acquisizione? A rivelare i dettagli è stata la diretta interessata con una Instagram Stories nella quale ha deciso di rivelare ai suoi follower quello che succederà adesso. Mutamenti importanti in vista oppure non cambierà nulla?

Benedetta Rossi e Mondadori: l’influencer spiega cosa succederà dopo l’accordo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mondadori ha annunciato l’acquisto di Waimea, la società che gestisce i diritti d’immagine di Benedetta Rossi e del suo “Fatto in casa da Benedetta“. Il gruppo editoriale ha acquisito il 51% della società per 6,9 milioni di euro, lasciando all’influencer e al marito Marco Gentile il restante 49%.

Di fronte al tam tam di notizie, Benedetta ha deciso di intervenire direttamente sui social, spiegando la situazione: “Sicuramente molti di voi hanno letto la notizia del nostro accordo con Mondadori. Preferisco spiegarvi di persona quello che sta succedendo, ve lo accenno. È un accordo che valutavamo da tempo, però vi volevo anche rassicurare. Per quanto riguarda noi, non cambierà assolutamente nulla: rimarremo sempre Benedetta e Marco, quelli che avete visto negli anni. Semplicemente, ora saremo supportati da persone che conosciamo molto bene e che sentiamo come una famiglia, dato che ci collaboriamo da più di otto anni. Noi rimarremo sempre liberi di fare le nostre scelte, con lo stesso buon senso di sempre. Quindi io ci tenevo soprattutto a dirvi questo“.

Poi Marco Gentili ha precisato: “C’è un accordo fatto da anni di incontri, confronti, trattative, per creare una sinergia di lavoro importante da entrambe le parti. Uno dei punti fondamentali dell’accordo dice che noi manterremo la nostra autonomia, avremo la massima indipendenza nelle scelte, nelle decisioni, nella gestione, non cambia niente“.

E ha aggiunto, ironicamente: “Sarà sempre Benedetta, purtroppo, che decide quello che va fatto“.

E poi ancora: “Le dimensioni che ha raggiunto la nostra realtà hanno fatto sì che noi non abbiamo più le capacità necessarie per la gestione e, anche se non abbiamo fatto vedere i momenti di difficoltà, dobbiamo dire che abbiamo commesso tanti errori e da tempo cercavamo un partner che ci potesse aiutare sotto questo aspetto“.

Benedetta Rossi e Angelina Mango sono parenti? Cosa si scopre

Ma voi lo sapevate che Angelina Mango è una grande fan di Benedetta e che la cosa è reciproca? La vincitrice dell’ultimo Sanremo ha detto tempo fa che considera Rossi come una zia, facendo sì che si diffondesse la notizia che le due siano parenti…

Purtroppo, però, non è così. A precisarlo è stata direttamente Benedetta: “Ci tengo a chiarire alcune cose perché si è creato un piccolo malinteso. Io non sono realmente la zia di Angelina Mango, però, lei ha più volte detto che mi considera come una zia. Si è affezionata a me perché ha detto che quando mi guarda si rilassa e io, allo stesso tempo, mi sono affezionata a lei perché capisco che sia una brava ragazza con dei sani valori e che è anche una tosta. Insomma, anche io mi sono affezionata a lei ma non siamo parenti e ancora non ci siamo incontrate di persona“.

