Arriva il licenziamento di Morgan dalla sua casa discografica e, contemporaneamente, la reazione esilarante di Bugo.

Morgan finisce ancora una volta nella bufera ma, stavolta, per fatti ben più gravi rispetto a quelli a cui ci ha abituati in passato, tanto che le accuse che lo riguardano gli hanno anche causato il licenziamento da parte della sua casa discografica: a reagire per primo alla notizia è il suo ex amico e ormai rivale in campo musicale, Bugo. Se la questione delle accuse per stalking e revenge porn all’artista sarà dibattuta nelle sedi opportune e sta sollevando un nuovo polverone mediatico di non poco conto, a regalarci un sorriso sulla drammatica situazione è proprio Bugatti, che con questo licenziamento si sarà sicuramente preso una piccola vendetta personale. Ma come avrà reagito Bugo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Licenziamento Morgan: la reazione di Bugo al messaggio della Warner

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei giorni scorsi, Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo su Il Fatto Quotidiano nel quale ha accusato Morgan di comportamenti persecutori ai danni della sua ex compagna, Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta. Il processo a riguardo è fermo da 4 anni, ma le accuse sono gravissime: stalking, minacce, diffamazione, revenge porn e addirittura il tentativo di portarla di forza da lui.

Dall’articolo della Lucarelli, Morgan non è uscito benissimo. La Rai ha preso subito le distanze da lui e la sua casa discografica, la Warner Music Italy, ha palesato l’intenzione di interrompere ogni rapporto contrattuale.

“Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi“, ha scritto l’etichetta su X.

E, esattamente sotto al tweet, è comparso il commento di Bugo al licenziamento di Morgan: una lunga risata che si era già vista dopo l’allontanamento da X Factor.

Una piccola vendetta personale per l’assoluzione di Morgan dalle accuse di diffamazione seguite al caso Sanremo 2020, quando cantò i celebri versi “Le brutte intenzioni, la maleducazione…” per lanciare alcune accuse ai danni dell’ex amico.

