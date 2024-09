La Volta Buona: la gaffe di Caterina Balivo durante la seconda puntata della nuova edizione del programma fa discutere.

Sembra non esserci pace per la nuova (discussa) seconda edizione di La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto su Rai Uno da Caterina Balivo che, in sole due puntate, sembra aver già raccolto più gaffe che successi. Stavolta a far discutere è un episodio accaduto durante l’appuntamento del 10 settembre quando, negli studi del programma, è venuta fuori una gaffe di fronte alla quale non è facile passare indifferenti, nella quale ha coinvolto Raffaella Fico, ospite in studio. Ma cosa avrà mai combinato stavolta la conduttrice campana? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che è accaduto su Rai Uno e il motivo per il quale sta facendo tanto discutere.

Caterino Balivo: la gaffe in diretta nella seconda puntata de La Volta Buona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la seconda puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo è stata protagonista di una gaffe durante l’ospitata di Raffaella Fico.

Ad un certo punto, mostrando una foto di Brad Pitt, ha annunciato: “Magari è una bella sorpresa. Siamo alla notte degli Oscar e c’è lui. C’è Brad Pitt“.

In quel momento, però, non è accaduto niente e tutti sono rimasti fermi, guardandosi intorno imbarazzati…

Tanto che la conduttrice ha rotto il gelo dicendo: “Ma ragazzi, mi sembra di stare alle prove. Siamo in diretta, eh! Non succede niente!”

La gag era invece questa: invece di Brad Pitt è entrato Filippo Nardi, fingendo una premiazione della notte degli Oscar insieme a Raffaella.

Subito dopo, tra l’altro, Filippo Nardi ha annunciato un “rullo di tamburi” che non è partito. Ottenendo in risposta da Caterina un “non ci abbiamo niente, e siamo alla seconda puntata“.

Insomma, non è che La Volta Buona 2 sia partito benissimo, si rimetterà in carreggiata dalla terza puntata?

Photo Credits: Kikapress