CNMI Sustainable Fashion Awards 2023: succede di tutto sul red carpet, con Chiara Ferragni in fila ad aspettare Marco Mengoni ed Elodie.

Dopo una serie intensa di sfilate, presentazioni e momenti sorprendenti, la Milano Fashion Week Primavera-Estate 2024 ha ufficialmente concluso le sue attività nella serata di domenica, ospitando i CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 presso il Teatro alla Scala di Milano. In collaborazione con l’Ethical Fashion Initiative (EFI) delle Nazioni Unite ITC e la Ellen MacArthur Foundation, e con il sostegno del Comune di Milano, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha riconosciuto e premiato i marchi e le aziende che si sono distinti per il loro impegno nella promozione della moda sostenibile. Durante l’evento, sul red carpet, sono stati protagoniste Chiara Ferragni e Jessica Chastain, in fila dietro a Marco Mengoni ed Elodie, suscitando grande interesse e discussione… Ma cosa avranno mai combinato?

Milano Fashion Week: Marco Mengoni ed Elodie fanno aspettare in fila Chiara Ferragni e Jessica Chastain

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social è comparso un video del red carpet dei CNMI Sustainable Fashion Awards, dove si è vista una strana scena.

Mentre Elodie era in posa per le foto di repertorio sul red carpet, è spuntata Chiara Ferragni in fila tra la folla, in attesa del suo turno. Dopo la cantante è toccato a Marco Mengoni, che è stato molto trattenuto dai fotografi mentre Chiara Ferragni era ancora in coda…

Durante la sessione di Mengoni, tra l’altro, è arrivata Jessica Chastain. L’attrice stava andando dritta sul red carpet ma è stata trattenuta per lasciare spazio a Mengoni. Poi, con la faccia un po’ scocciata per l’attesa, è corsa a fare le sue foto. Mentre la Ferragni è rimasta ancora in fila…

Un momento surreale, senza dubbio…

CNMI Sustainable Fashion Awards 2023: i look sfoggiati sul red carpet

I CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 hanno offerto un affascinante spettacolo di stile, con un mix di abiti vintage e creazioni appena svelate in passerella. Chiara Ferragni, per esempio, ha indossato un abito bianco con una scollatura profonda e una cintura metallica, parte della collezione Gucci di Tom Ford per l’Autunno-Inverno 1996/97.

Jessica Chastain ha invece optato per un outfit di recente creazione ma già mostrato in pubbico e presentato qualche giorno fa sulla passerella di Gucci: una canottiera bianca con dettagli argentati.

Elodie ha scelto un look di Valentino Haute Couture, caratterizzato da un design monospalla e uno spacco profondo, abbellito da frange e cristalli.

Naike Rivelli lancia frecciatina ai brand di moda e alla sostenibilità: c’entra anche la Ferragni

Nel frattempo, Naike Rivelli ha lanciato quella che sembra essere la sua ennesima frecciatina a Chiara Ferragni, ripostando sui social un video di Cristina Cotorobai nel quale si criticano proprio i CNMI Sustainable Fashion Awards 2023.

L’attivista ha criticato molte delle aziende previste di fare greenwashing, ma soprattutto si è scagliata contro Chiara Ferragni, definita ironicamente “paladina della sostenibilità, quella che si fa gli aperitivi in cima alla montagna raggiungendoli in elicottero privato. Ha sfoggiato un bellissimo abito Tom Ford vintage per ribadire che non serve creare nuovi abiti, basta riusare quelli esistenti. Un concetto che Chiara ribadisce ogni giorno con i suoi ‘look of the day’ e la sua linea di abbigliamento Made in China“. Che la Ravelli abbia pubblicato il video solo per questo intermezzo?

Photo Credits: Kikapress