Marina Di Guardo: quanto c’entra la mamma di Chiara Ferragni nella separazione tra la figlia e Fedez? Arrivano nuove indiscrezioni.

Quanto c’entra Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, nella separazione tra la figlia e Fedez? Sono in tanti a chiederselo, dato che le malelingue sostengono che la donna abbia avuto un ruolo di primo piano nella fine del matrimonio tra la celebre imprenditrice digitale e il rapper. O, almeno, è quello che sostengono i beninformati riguardo alla caduta dei Ferragnez e alla nuova ascesa di Marina Di Guardo alla testa delle aziende del gruppo facente capo alla figlia. Ma quanto c’è di vero in tutto questo? E quanto invece è soltanto pura speculazione? Sembra difficile separare le due cose e, pertanto, non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa è successo tra la mamma della divina Chiara e il suo ormai ex genero…

Leggi anche:– Chiara Ferragni nel 2017 da Fazio: l’amara profezia sul suo futuro. Cosa aveva previsto ben 6 anni fa

Marina Di Guardo: c’entra la mamma di Chiara Ferragni nella separazione tra la figlia e Fedez?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo Dagospia, Marina Di Guardo – la mamma di Chiara Ferragni – avrebbe avuto un certo peso nella separazione tra i Ferragnez.

Innanzitutto, sarebbe stata fondamentale nell’allontanare l’ex manager Fabio Maria Damato dalle aziende della figlia.

“Dal 18 dicembre – si legge nel report di Dagospia -, giorno in cui, da Atreju, la presidente Meloni ha fatto esplodere la crisi di Chiara Ferragni, la mamma dell’influencer ha ripetuto a chiunque incontrasse il suo mantra: è tutta colpa di Fabio e di Federico“.

Anzi, pare che la signora avrebbe anche detto che “Chiara avrebbe subito dovuto divorziare“. Almeno seondo Dagospia.

LEGGI ANCHE:– Fedez, il ‘regalo’ per la nuova fiamma Garance che è uno smacco a Chiara Ferragni: il gesto che forse poteva anche evitare

Fatto sta che la testata di Roberto D’Agostino fa notare che dopo sei mesi i Ferragnez non esistono più e che Marina Di Guardo “è subentrata a Damato e alla figlia al vertice di Fenice e TBS, le società di famiglia”. E ancora “ha di fatto ripreso possesso della vita della figlia, spodestando l’odiato Fedez che la teneva ai margini, cosa che il rapper ha di recente confessato in un’intervista“.

Ma, come al solito, da Dagospia sanno essere anche spietati: “Ed ecco così che Marina, da mamma tigre qual è, si è messa in prima persona per lottare. La domanda è se lo stia facendo per la figlia o per se stessa…”

Photo Credits: Kikapress