Chiara Ferragni al mare con i figli Leone e Vittoria, ma qualcosa è completamente diverso dal solito: addio vacanza extra-lusso?

Chiara Ferragni è stata per anni l’indiscussa icona di stile, oltre che la regina indiscussa dei social ma, da qualche tempo a questa parte, sembra stia vivendo una trasformazione radicale, come dimostrano le ultime foto pubblicate dal mare. Tutto è precipitato – lo sappiamo bene – a partire dallo scorso dicembre, da quando la vita dell’influencer non è più la stessa dopo lo scandalo del “Pandoro Gate”. L’evento ha scosso profondamente il suo impero imprenditoriale, mettendo addirittura la parola fine sul suo matrimonio da sogno con Fedez. Nonostante gli incidenti di percorso e qualche accidentato tentativo di ritorno alla normalità, tuttavia, Chiara non ha rinunciato a godersi l’estate in compagnia della sua famiglia e dei piccoli Leone e Vittoria. Ma questa volta, qualcosa è diverso.

Chiara Ferragni al mare: nulla è più come prima?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha adottato un nuovo approccio alla comunicazione social. Via scatti e atteggiamenti da regina del lusso e delle esperienze esclusive, si è mostrata sempre di più sotto una luce diversa.

A volte in maniera un po’ goffa, ha tentato di mostrarsi come più spontanea e vicina al suo pubblico, quasi come se stesse cercando di riscoprire se stessa dopo le crisi che l’hanno travolta.

Il cambiamento è evidente con l’estate in corso, nella quale Chiara ha continuato a seguire questa linea di comunicazione, riuscendo a sorprendere i suoi seguaci con uno scatto davvero insolito.

Nelle sue storie Instagram, infatti, ha pubblicato una foto dei suoi figli, Leone e Vittoria, ripresi di spalle sotto un ombrellone. Ma non è stata la scelta di non mostrare i volti dei bambini a lasciare di stucco i fan, bensì la location inaspettata.

A sorprendere tutti è stato il fatto che la foto è stata scattata sotto un ombrellone arancione di una spiaggia libera. Un dettaglio che ha colpito molti, abituati a vedere Chiara in contesti ben più lussuosi.

Nonostante sullo sfondo si intraveda chiaramente una delle sue iconiche borse Prada, la scena racconta una realtà diversa: una semplice giornata al mare su una spiaggia comune, lontana dai lussuosi lidi balneari che ci si aspetterebbe da lei.

C’è chi non esclude che questo nuovo approccio sia una strategia studiata per mostrarsi più vicina alla gente comune, tramite la quale cercare di recuperare la fiducia del pubblico dopo un periodo difficile. Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress