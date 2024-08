La nuova fiamma di Chiara Ferragni, Silvio Campara, mette inavvertitamente un like sui social, salvo poi rimuoverlo subito dopo.

Che Chiara Ferragni abbia fissato l’ultimo chiodo su quella che è la bara ormai serrata del suo matrimonio con Fedez è ormai chiaro, tanto è vero che colei che era stata un tempo la regina delle influencer è ormai chiaramente associata, giorno dopo giorno, a Silvio Campara, imprenditore 45-enne attivo nel mondo della moda. Ebbene, nelle ultime ore ci siamo trovati di fronte a uno di quegli episodi che fanno sì che sorgano dei veri e propri ‘incidenti diplomatici’, in grado di far decollare o meno determinate relazioni. Il nuovo lui della fondatrice di The Blonde Salad, infatti, ha messo inavvertitamente un like su Instagram, salvo poi rimuoverlo maldestramente subito dopo, quando ormai era già stato visto dal mondo intero (o, almeno, da chi avrebbe dovuto accorgersene).

LEGGI ANCHE:– Tony Effe svuota il sacco su Ferragni: ‘soldi a spogliarelliste’. Cosa ha svelato quando lei stava ancora con Fedez senza peli sulla lingua

Silvio Campara, nuova fiamma di Chiara Ferragni, maldestro sui social: prima lascia un like, poi lo cancella

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gabriele Parpiglia ha scritto uno dei suoi post, nel quale ha parlato della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara.

E proprio quest’ultimo ha lasciato un like sotto quel post.

La nuova storia non è ancora stata ufficializzata, anche perché Campara è sposato ed è padre di due figli e la situazione – se confermata – rischia di degenerare in uno scandalo.

Parpiglia stesso, dunque, è rimasto stupefatto dal like, tanto da dedicare alcuni video alla questione. Peccato che pochi minuti dopo, il cuoricino di Silvio Campara sia sparito del tutto…

Gesto maldestro, tuttavia, poiché in tanti avevano già immortalato lo screenshot…

Photo Credits: Kikapress