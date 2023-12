Chiara Ferragni perde follower dopo la maxi multa ricevuta dall’Antitrust? La risposta vi stupirà. Ecco cosa è successo su Instagram.

La notizia della maxi multa inflitta a Chiara Ferragni da parte dell’Antitrust è ormai di dominio pubblico. La regina delle influencer è stata sanzionata dall’Antitrust con un’ammenda di oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta, in relazione alla vendita di un pandoro brandizzato a scopo benefico durante le feste di Natale del 2022. Nonostante il periodo di silenzio nel quale si è chiusa dopo la notizia, qualcuno è andato a chiedersi se Chiara Ferragni perde o non perde follower dopo la multa. La risposta vi stupirà.

Chiara Ferragni perde follower Instagram dopo la multa? Andiamo a scoprire la verità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la multa ricevuta dall’antitrust, Chiara Ferragni non ha più pubblicato né post né stories su Instagram.

Tanti si sono chiesti se l’evento abbia causato un calo di follower sul profilo dell’influencer ma, in realtà, non è accaduto se non in maniera del tutto marginale.

Su Instagram, Chiara Ferragni è a quota 29.7 milioni di seguaci, a sottolineare che sì, perde qualche follower dopo la multa, ma forse ne ha anche guadagnato di nuovi. I numeri indicano che ha circa 10mila follower in meno, una cifra trascurabile viste le cifre di cui si parla. Tanto è vero che la cifra di 29.7 che compare sul social non si sposta.

In molti si sono chiesti il perché. C’è chi parla di “atteggiamento fideistico” da parte dei fan dell’influencer, chiedendosi perché non sia partito un boicottaggio nei suoi confronti dopo la vicenda del pandoro.

Qualcun altro scrive: “Purtroppo inizio a pensare che chi la segue sia totalmente assuefatto da questo sogno della vita perfetta da non saper più dare un giudizio obiettivo“.

Qualcuno è ancora più duro, scrivendo a riguardo: “La Ferragni aveva 29,7 milioni di followers prima del caso. Ora ne ha 29,7. Siete dei f…uti analfabeti col cervello lavato, zombie di m…a schifosi“.

