Chiara Ferragni ha ricevuto un’importante offerta televisiva: l’invito potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera dell’influencer

Chiara Ferragni avrebbe ricevuto un invito per partecipare a Ballando con le stelle, il popolare programma Rai dedicato al ballo, la cui produzione è al lavoro per la una nuova edizione.

Lo show, condotto da Milly Carlucci, è noto per le sue celebri partecipazioni e per il mix di intrattenimento e competizione. Secondo quanto riportato da Dagospia e Novella 2000, le amiche dell’influencer avrebbero confermato l’invito ma avrebbero anche rivelato che Chiara Ferragni al momento è impegnata su altri progetti.

Senza contare che nella giuria di Ballando con le stelle da anni c’è Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”, con la quale il confronto sarebbe inevitabile.

Chiara Ferragni e la televisione

Secondo alcuni, la partecipazione a Ballando con le stelle rappresenterebbe un’importante opportunità per lei, che avrebbe la possibilità di mettersi alla prova in un contesto diverso dal suo abituale e provare a lasciarsi i problemi del passato alle spalle. Va detto, però, che la televisione non è mai stata nei piani di Chiara Ferragni: già la partecipazione a Sanremo 2023, al fianco di Amadeus, arrivò dopo anni di tentennamenti e proposte rifiutate.

Foto: Kikapress