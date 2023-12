Bloccato il video di scuse di Chiara Ferragni a chi lo ha ricondiviso o commentato sui social? Le accuse di censura…

Dopo l’esplosione del caso del pandoro griffato di Chiara Ferragni e la pubblicazione del video di scuse da parte della celebre influencer, le polemiche non si fermano e qualcuno l’accusa di aver in qualche modo ‘bloccato‘ in giro per i social, tanto che qualcuno parla esplicitamente di “censura“. Ma cosa starà mai succedendo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni: il video di scuse ‘bloccato’ sui social?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la pubblicazione del video di scuse di Chiara Ferragni, in molti lo hanno utilizzato per commentare la vicenda, vedendoselo ovviamente bloccato per violazione dei diritti.

Al di là dei commenti alla vicenda, diversi utenti si sono visti chiudere e buttare giù storie e post sulla vicenda, compresi quelli di diversi operatori della comunicazione e riviste di settore.

Insomma, secondo quello che viene fuori dai messaggi ripubblicati dalle pagine di alcuni di questi portali, ci sarebbe stata una segnalazione di Mediaset Infinity su questi video. L’ipotesi è che Chiara abbia dato l’esclusiva a Striscia o a un altro programma delle reti del Biscione, e per questo l’azienda abbia fatto reclamo. Ma non esiste alcuna conferma a riguardo. Quindi non è detto che sia andata così.

Ad ogni modo, le accuse per il video “bloccato” coinvolgono direttamente anche la loro protagonista, tanto che c’è chi scrive: “Ecco chi è realmente Chiara Ferragni, una donna che ‘lotta’ per la libertà di espressione NEGANDOLA però agli altri, specialmente quando le sbatti in faccia una realtà che va contro la sua narrativa“.

Insomma, le polemiche dopo il pandoro gate sono ben lontane dal fermarsi…

