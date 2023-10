Fabrizio Corona e le sue rivelazioni su un “conduttore siciliano” a Domenica In. Di chi si tratterà mai? Il nome non è quello che credono tutti.

Sta facendo molto discutere l’ospitata di Fabrizio Corona a Domenica In di Mara Venier nel corso della puntata di domenica 1° ottobre 2023, soprattutto per il fatto che il re dei paparazzi ha fatto un riferimento velato ad un famoso personaggio della televisione italiana, del quale ha però rivelato pochissimo anche per volere della stessa conduttrice del salotto domenicale di Rai Uno. Ma di chi si tratterà mai? Chi sarà mai il personaggio tirato in ballo da Corona?

Domenica In: Fabrizio Corona e quei riferimenti a un personaggio della tv “siciliano”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’intervista a Mara Venier, a Domenica In, dello scorso 1° ottobre, Fabrizio Corona ha parlato di una “persona che amo e che stimo che se mi sente e capisce che è lui ci rimarrebbe malissimo“.

Questa persona è inoltre un lui, più o meno sessantenne, un “numero uno della televisione” e soprattutto “siciliano“. Dopo la puntata di Belve di cui il re dei paparazzi è stato ospite qualche giorno fa, dunque, lo avrebbe chiamato e gli avrebbe detto qualcosa.

Corona si è quindi alzato per dirla all’orecchio di Mara Venier, ma tutti hanno sentito chiaramente un “T’ha su..no“. Un’affermazione volgarissima in italiano, ma che in siciliano assume un significato diverso, ovvero al di fuori di ogni connotazione sessuale e volta solo a indicare una certa superiorità.

Ad ogni modo, se Mara Venier non ha fatto pronunciare quella frase ad alta voce, in rete sono partite le speculazioni su chi possa mai essere questo personaggio della tv siciliano. Gran parte dei commenti indicano Fiorello. Tutto corrisponde: siciliano, conduttore, numero uno della tv… Anche la battuta potrebbe averla fatta lui.

La verità, però, è che potrebbe trattarsi di qualcun altro, ovvero di Massimo Giletti. Anche lui siciliano, 61 anni, in passato è più volte comparso insieme a Corona, con il quale più volte in passato ha postato delle foto insieme. Si tratterà di lui?

Gaffe di Giletti nella foto, tutti hanno notato quel dettaglio sui pantaloni: come è stato fotografato

Tra l’altro, nel 2018, dopo che Corona uscì di prigione, Giletti fu il primo ad ospitarlo in televisione. Il giornalista postò una loro foto insieme, mentre si allenavano in palestra.

Agli osservatori, però, non sfuggì un dettaglio piuttosto evidente (e imbarazzante). Giletti era infatti seduto a terra a gambe aperte e i pantaloni della sua tuta erano vistosamente strappati proprio all’altezza delle parti intime.

Photo Credits: Kikapress