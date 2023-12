Donatella Versace commenta il post di Chiara Ferragni dopo il pandoro gate, ma le cose non vanno come previsto. Ecco cosa è successo.

La vicenda del pandoro griffato da Chiara Ferragni sta facendo ancora discutere tantissimo specie dopo l’intervento di Donatella Versace in difesa della moglie di Fedez. Il motivo? Un commento sbagliato della celebre stilista sull’intera vicenda, postato tra l’altro sotto la foto sbagliata e con tanto di attacco a Selvaggia Lucarelli che per prima aveva messo in luce la storia del pandoro ormai un anno fa. Ed è proprio la Lucarelli che ora fa notare tutte le stranezze delle parole della Versace. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Donatella Versace ha pubblicato un commento sulla vicenda di Chiara Ferragni, nel quale ha scritto: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare CHIARA. Lei e Fedez hanno fatto SEMPRE beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono 1 esempio per l’italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che HANNO FATTO negli anni e chiedete a quella che si definisce ” giornalista ” quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io : nemmeno 1 euro. TACETE che e’ meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli HATERS per professione“.

Insomma, abbiamo una difesa a spada tratta dei Ferragnez, un attacco gratuito alla Lucarelli e poi a degli anonimi e non meglio precisati ‘haters‘.

Peccato che proprio la Lucarelli abbia deciso di ripostare gli screen del post, facendo notare che “un mese a parlare di patriarcato e poi ‘quella che si definisce giornalista‘”. Ma anche che il commento è comparso sotto un post di Sanremo e per nulla legato alla vicenda pandoro. E anzi, a dirla tutta, sotto un post in cui Chiara Ferragni non indossa Versace ma Dior.

Ma Selvaggia Lucarelli ne ha trovate anche altre: i commenti contro le parole di Donatella Versace che stanno comparendo sotto il post di Chiara Ferragni stanno scomparendo rapidamente uno dopo l’altro. Che sia intervenuto lo staff dell’influencer?

E il commento finale della Lucarelli riassume un po’ tutto: “Comunque in questo surreale commento di Donatella Versace ci sono tre elementi incredibili: il primo è che lei pensa che io sia l’Antitrust. Cioè, non ha capito che non ho multato io la sua best friend. Il secondo è che lei SA CHE IO NON FACCIO BENEFICENZA, perché evidentemente vive nel mondo in cui se non racconti non fai. La terza è che si è sbagliata e ha commentato non sotto al post del pandoro ma sotto un post in cui la sua best friend, a Sanremo, è vestita Dior e non Versace“.

Nel frattempo in molti si stanno chiedendo che fine abbiano fatto Fedez e Chiara Ferragni dopo lo scoppio di tutta la vicenda. A quanto pare, la coppia è stata vista a Sankt Moritz, in Svizzera, a discorrere dei nomi di un probabile nuovo arrivo in famiglia. C’è quindi un nuovo bambino in arrivo nelle vite dei Ferragnez?

Photo Credits: Kikapress