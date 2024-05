Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, incanta Fabio Fazio. Scopri cosa è successo inaspettatamente a Che tempo che fa.

Nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 5 maggio, Fabio Fazio ha ospitato il neo-campione d’Italia Lautaro Martinez ma, più che per il giocatore dell’Inter, il conduttore televisivo sembra essere rimasto incantato dalla sua bellissima moglie, Agustina Gandolfo, presente in studio accanto al marito. Fazio è rimasto talmente ammaliato da aver fatto anche delle proposte lavorative (più o meno) alla 28-enne argentina, arrivando perfino a snobbare il marito. Ma per quale motivo Fazio ha avuto occhi soltanto per Agustina? E, soprattutto, come l’avrà presa Lautaro? Il comportamento di Fazio gli avrà dato fastidio, oppure si è trattato semplicemente di un momento di spettacolo fine a se stesso, legato semplicemente alla grazia e alla bellezza della donna?

Che Tempo Che Fa: Agustina Gandolfo ammalia Fabio Fazio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Che Tempo che Fa del 5 maggio, Fabio Fazio ha ospitato il campione dell’Inter Lautaro Martinez, accompagnato dalla moglie Agustina Gandolfo.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il conduttore sembra essere rimasto davvero ammaliato dalla donna. Le ha chiesto innanzitutto di fare lei l’ultima domanda al marito e poi le ha domandato: “Hai mai pensato di fare televisione? Ci staresti benissimo, io purtroppo non ho questo potere…”

La scena ha colpito molto i telespettatori, tanto che qualcuno ha ironicamente commentato “Filippa guardati le spalle perché il prossimo anno Fazio potrebbe sostituirti con Agustina“. E qualcun altro dice che “Fazio continua a provarci con Agustina, la moglie di Lautaro“. E qualcuno ha invece avuto da ridire, tanto da scrivere “Ma Fazio ha detto alla moglie di Lautaro che dovrebbe fare televisione ovviamente senza conoscerla, solo perché è una bella ragazza… ma che è scemo?”.

Terzo figlio per Lautaro? La frecciata di Agustina in diretta tv

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez si sono sposati a maggio 2023 e hanno due figli: Nina e Theo. Durante Che Tempo Che Fa, il calciatore ha detto che “i tifosi vogliono il terzo“, scatenando la reazione della moglie che ha risposto “e che lo facciano i tifosi allora“.

La risposta di qualche fan è stata esilarante: “Agustina noi tifosi vogliamo il terzo ma pure la Champions League quindi vedete un po’ voi“.

