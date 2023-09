La conduttrice, durante la sua nuova avventura su Rete 4 si ritrova a leggere una serie di parolacce in diretta…

Dopo la consueta pausa estiva, la nuova stagione televisiva è ormai iniziata e Bianca Berlinguer ha debuttato sulle reti Mediaset dopo il suo addio alla Rai. In diretta su Rete 4 con il suo nuovo “È sempre Cartabianca”, la conduttrice si è ritrovata alle prese con una serie di parolacce e termini offensivi letti durante la sua intervista faccia a faccia con Giuseppe Conte.

“Immaginatevi Piersilvio con i figli e Silvia Toffanin che cambiano canale su Rete 4 e si ritrovano questo” ha commentato sui social un utente, riferendosi alla “pulizia” nei programmi che l’AD di Mediaset ha cercato di fare, proprio per evitare linguaggi scurrili e contenuti trash.

Prima di lei, anche Federica Sciarelli si era ritrovata in una situazione simile durante la conduzione di “Chi l’ha visto”. Alle prese con messaggi pieni di odio e parolacce inerenti ai tanti casi di cronaca che puntualmente affronta, la stessa conduttrice aveva successivamente dovuto spiegare che “parolacce non ne dico più altrimenti vengo ripresa”.

Bianca Berlinguer a Mediaset, svelato il super cachet per il nuovo programma: la cifra a tanti zeri

Bianca Berlinguer si è unita all’elenco di altri importanti nomi che hanno abbandonato la Rai per intraprendere nuove sfide altrove, tra cui Fazio, Littizzetto e Lucia Annunziata. Mediaset è riuscita a conquistarla, offrendole due programmi su Rete 4. Uno andrà in onda quotidianamente in prima serata, mentre l’altro sarà trasmesso di martedì.

Recentemente è stato svelato il suo ingaggio, che si è rivelato essere il doppio di quanto guadagnava in Rai. Dagospia ha riportato una cifra di 600.000 euro. Inoltre, sembra che abbia ottenuto un contratto da direttore di telegiornale da Pier Silvio Berlusconi, che la stima molto, e abbia portato con sé due collaboratrici di fiducia, con le quali ha lavorato per anni.

