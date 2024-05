Mara Maionchi nell’occhio del ciclone per quanto detto durante Eurovision 2024: la co-conduttrice ha commesso numerose gaffe già durante la prima serata.

Ieri sera, martedì 7 maggio, è finalmente iniziato l’Eurovision Song Contest 2024, per l’Italia condotto da Mara Maionchi e da Gabriele Corsi, in diretta su Rai Due. La presenza della discografica ha fatto già discutere tantissimo, oltre alle polemiche per le imposizioni a Tiziano Ferro che gli avrebbe fatto ad inizio carriera. Ma non è tutto, durante il primo appuntamento settimanale della kermesse continentale, in molti si sono accorti che Mara Maionchi si sia lasciata andare a commenti non proprio appropriati e, addirittura, a delle gaffe enormi sullo stesso regolamento dello show. In molti la stanno accusando sui social sia di essere svogliata e di aggiungere dettagli irrilevanti al commento, sia di aver sbagliato dei dettagli fondamentali. Cosa avrà mai combinato?

Eurovision 2024: le gaffe di Mara Maionchi nella prima serata fanno impazzire il web

Andiamo con ordine. Mara Maionchi sta affiancando Gabriele Corsi nel commento italiano all’Eurovision Song Contest 2024. La sua presenza, però, non sta piacendo molto ai telespettatori.

“Ma sbaglio o questa sera la Maionchi non ne ha per niente voglia?”, ha scritto una persona su X. Ma i commenti di questo tono sono tantissimi.

Non solo, però. Le gaffe della Maionchi sono tante, a partire da un dettaglio che si è lasciata sfuggire sull’Italia, che entrerà in gara in finale.

“Mara Maionchi non sa nemmeno praticamente chi è in gara per l’Italia, ma ormai è la tassa. Con tutte le persone da chiamare…”, ha commentato un altro telespettatore. A cui fa eco una persona che scrive “Mara un altro po’ non ricorda nemmeno il nome di Angelina Mango“.

L’Italia, dicevamo, fa parte delle Big 5, ovvero i Paesi che accedono direttamente in finale (Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito) oltre al paese organizzatore, ovvero la Svezia. Ma è su uno di questi paesi che Mara si è sbagliata, basta leggere i tweet a riguardo.

“Mara Maionchi che non sa nemmeno che la Germania è fra le Big Five quindi accede alla finale di diritto, ma è del mestiere questa?”, ha chiesto una persona. E un’altra ha scritto: “Mara ha fatto un casino e non ha infine capito una mazza sulla Germania che di diritto va da sempre in finale ma la amiamo sempre ahahahaha“.

Angelina Mango, canterà stasera all’Eurovision Song Contest 2024. A che ora potrai vederla in tv. La scaletta della serata

Angelina Mango, dunque, rappresentando l’Italia, si esibirà il 9 maggio in semifinale, ma fuori gara, dato che ha diritto di accedere alla finale in virtù di quanto detto prima sulle nazioni Big Five.

Dopo Europapa di Joost, il suo brano è attualmente il secondo per numeri d’ascolto su Spotify al di fuori dei confini nazionali. Ma a che ora si esibirà? In scaletta è sedicesima, segno che la sua apparizione è prevista intorno alle 22.00. Ecco l’ordine di esibizione della seconda serata dell’Eurovision 2024, sperando che Mara Maionchi non commetta la sua ennesima gaffe:

Malta / Sarah Bonnici – Loop Albania / BESA – Titan Grecia / Marina Satti – Zari Svizzera / Nemo – The Code Cechia / Aiko – Pedestal Francia / Slimane – Mon amour Austria / Kaleen – We Will Rave Danimarca/ SABA – Sand Armenia / LADANIVA – Jako Lettonia / Dons – Hollow Spagna / Nebulossa – Zorra San Marino / MEGARA – 11:11 Georgia / Nutsa Buzaladze – Firefighter Belgio / Mustii – Before The Party’s Over Estonia / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Italia / Angelina Mango – La Noia Israele / Eden Golan – Hurricane Norvegia / Gåte – Ulveham Paesi Bassi / Joost Klein – Europapa

Photo Credits: Kikapress