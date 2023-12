Emma Marrone esplode su Instagram dopo le critiche sul suo Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Cosa è successo?

Emma Marrone ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha risposto alle polemiche generate dal fatto che abbia deciso di trascorrere il giorno di Natale in una caserma dei vigili del fuoco. Ma qual è il motivo di tanta discussione? Perché mai sarà stata attaccata dagli haters per questo suo gesto? E, soprattutto, come avrà risposto a questo duro attacco?

Emma Marrone, le polemiche dopo il Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Emma Marrone ha fatto discutere perché ha trascorso il giorno di Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco di Piacenza insieme al fratello Francesco, pompiere. Si è trattato di un gesto compiuto perché, dopo aver perso il padre, ha voluto passare il Natale in famiglia e, siccome il fratello non poteva scendere in Puglia, la decisione è stata quella di passare la festa con lui in Emilia.

Il gesto non è stato apprezzato dai suoi hater, tanto che Emma ha pubblicato una Instagram Stories nella quale si è rivolta alle critiche ricevute: “Siete brutte persone. Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti. Quindi metto due puntini sulle ‘i’. La polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in caserma’. No, c’erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l’allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro“.

Poi ha aggiunto: “siccome siete delle brutte persone e a Natale forse siete anche peggio – perché le brutte persone lo sono sempre – ma ci tenevo a sottolineare questa cosa, che non c’era niente di male, c’erano solo dei familiari, insieme, il giorno di Natale, soprattutto quelli lontani, che non riescono mai a vedere i propri cari, però voi siete delle brutte persone, molto brutte, proprio orrende. Ogni tanto i commentini teneteveli per voi perché fate le figure di me..a. Buon anno“.

