Gaffe di Gianluca Semprini a Estate in Diretta: confonde Alberto e Piero Angela nel ricordo del conduttore scomparso. Ma la svista è doppia…

Durante l’ultima puntata di Estate in Diretta, il programma pomeridiano dell’estate di Rai Uno, i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno dedicato un segmento di trasmissione a Piero Angela, il leggendario divulgatore scientifico televisivo e fondatore dello storico Quark (poi Super Quark) scomparso nell’agosto 2022: tuttavia, quello che doveva essere un tributo rispettoso si è trasformato in un momento di imbarazzo a causa di una duplice gaffe commessa dal conduttore, che ha confuso il papà Piero con il figlio Alberto. Ma cosa avrà mai combinato Semprini al punto da scatenare l’ilarità del web? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Estate in diretta: la gaffe di Gianluca Semprini su Piero e Alberto Angela è doppia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al termine di Estate in diretta del 13 agosto, mentre si preparava a lanciare l’ultimo servizio della giornata, Gianluca Semprini ha commesso una gaffe che non è passata certo inosservata.

Rivolgendosi alla collega Nunzia De Girolamo, ha annunciato con convinzione: “Cosa facciamo? Questo ricordo di Alberto Angela, a un anno dalla sua scomparsa, e poi ne parliamo qui in studio“. Un errore evidente, dato che Alberto Angela, celebre figlio di Piero, è vivo e vegeto e continua con successo la sua carriera di divulgatore.

Semprini si è subito reso conto della svista e si è corretto: “Sì, di Piero, di Piero, scusate. Lui era la storia della tv“.

L’incidente, però, non si è concluso certo così. Infatti, nella fretta di rimediare, Semprini è incappato in una seconda gaffe: ha affermato che era passato “un anno” dalla scomparsa di Piero Angela, mentre in realtà sono già trascorsi due anni dalla sua morte, avvenuta nel 2022.

Il doppio errore ha inevitabilmente suscitato una certa ironia sui social, dove non si contano i commenti a riguardo, come: “Alberto, pur persona educatissima, s’è dovuto toccare i Dardanelli”. Oppure: “Quindi i fantasmi esistono e sono in mezzo a noi”. O ancora, in riferimento al fatto che Noos di Alberto Angela è stato rimandato per via la concorrenza di un reality Mediaset: “Ok che gli hanno cancellato il programma a causa di Temptation Island ma la scomparsa mi sembra esagerato”.