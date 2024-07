Noos sospeso per via dei bassi ascolti, battuto a man bassa da Temptation Island. La reazione di Alberto Angela sui social è elegantissima.

Il grande successo dell’edizione 2024 di Temptation Island è stato clamoroso ma è riuscito anche a fare una vittima: Noos di Alberto Angela, che è stato sospeso. Il programma prodotto da Maria De Filippi, infatti, è riuscito ad imporsi così tanto negli ascolti di quest’estate da fare man bassa di share, da lasciare praticamente solo le briciole a Noos – L’avventura della conoscenza, il programma culturale con il quale Alberto Angela ha provato a portare avanti l’eredità di Superquark, lo storico programma condotto da suo padre, Piero Angela. In molti, però, a parte le proteste, si sono accorti di una cosa: la reazione del conduttore televisivo di fronte alla sospensione è stata come al solito estremamente pacata. Non ci resta che andare a scoprire cosa ha scritto.

LEGGI ANCHE:– Rita Dalla Chiesa attacca Alberto Angela: la scelta ‘sbagliata’ secondo la conduttrice. Cosa dice sul figlio di Piero Angela

Temptation Island batte Alberto Angela: Noos viene sospeso

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di Alberto Angela, è stato sospeso (probabilmente a causa dei bassi ascolti, che non hanno mai superato il 13,61%). Il programma, infatti, si è ritrovato a duellare contro Temptation Island, che lo ha inesorabilmente battuto.

Per questo motivo, le puntate di fine luglio sono state rimosse dal palinsesto Rai.

La questione ha fatto discutere molti telespettatori, parsi piuttosto critici nei confronti della scelta della tv pubblica.

Tra un “Sospendere il programma di Alberto Angela, motivando la decisione con i ‘bassi ascolti’ è il punto di non ritorno della RAI. Perché chiedere il canone ai cittadini, quando la logica della televisione pubblica è la stessa della televisione commerciale? È un fallimento generale“. E un “Sospendere un programma di scienza e conoscenza come Noos, condotto da un professionista garbato e coinvolgente come Alberto Angela, è il punto di non ritorno per la Rai. Il trash di Temptation Island ha vinto sulla cultura e noi figli/e virtuali del grande Piero siamo increduli“.

Sui social, è arrivato anche il commento di Alberto Angela che, elegante come sempre, ha scritto: “Nella Basilica di San Clemente, a Roma: una meraviglia della Capitale, ma poco nota ai turisti. È per questo che abbiamo deciso di portarci le telecamere di Noos e raccontare a tutti le bellezze di questo luogo. Siamo ancora oggi al lavoro sulle nuove puntate di Noos. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto nuovi servizi alla trasmissione, come quello a San Clemente dove abbiamo girato oggi. Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre. Vi aspetto, quindi, dal 22 agosto per riprendere il nostro viaggio nella conoscenza. Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura“.

In poche parole: si ferma la messa in onda, non la produzione. Una scelta che con il senno di poi potrebbe pagare, facendo al contempo sì che Noos goda la fetta di share che merita.

Photo Credits: Kikapress