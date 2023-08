Tra le polemiche degli haters e il like di Belen Rodriguez: Fabrizio Corona si fa vedere su Instagram mentre mangia i ricci di mare

Sta facendo discutere un post pubblicato online da Fabrizio Corona, nel quale il re dei paparazzi mangia ricci di mare: inutile dire che la polemica sul fatto che ne sia vietata la pesca e il consumo lo sta assalendo non proprio. Ma, tra mille commenti negativi, spunta anche il like di Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona mangia ricci di mare a Pantelleria: la polemica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video e foto girati a Pantelleria. Nel post lo si vede mangiare ricci di mare: e proprio questo dettaglio sembra scatenare il grosso delle polemiche.

Sono molti gli utenti che stanno facendo presente che il consumo dei ricci di mare è vietato, attaccando non poco lo stesso Corona.

Qualcuno la butta anche in battuta, scrivendo “Attento che ora ti arresteranno perché mangi i ricci di mare…”

La verità è che il blocco alla pesca dei ricci di mare riguarda solo il territorio pugliese, dove è vietata fino al 30 aprile 2025 a causa della pesca massiccia che negli scorsi anni ha portato questa specie quasi all’estinzione.

In Sicilia, dove invece si trova Corona pare invece che la pesca sia vietata solo tra maggio e giugno, nel periodo della riproduzione. Il dubbio però resta, dato che di informazioni ufficiali in rete se ne trovano ben poche e non siamo certi di poter dire che in Sicilia ad agosto non sia vietato il consumo di ricci di mare.

Qualcuno invece suggerisce che siano di importazione e che arrivino da altri paesi del Mediterraneo, come Grecia o Albania.

Il like di Belen Rodriguez sotto il post del suo ex

Ma a fare discutere non è solo il consumo dei ricci di mare da parte di Fabrizio Corona, ma la presenza di un like sotto quel post. Il “Mi piace” arriva direttamente da Belen Rodriguez, ex fidanzata proprio di Corona e attualmente in rotta con Stefano De Martino…

Potrebbe avere qualche altro significato? E magari un ritorno di fiamma?

