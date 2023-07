Le crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai argomento classico del gossip: ecco cosa sta succedendo tra loro in questi giorni.

Le crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai una costante alla quale ci siamo abituati nel corso del tempo: i tira e molla della showgirl argentina e del ballerino e conduttore tv napoletano sono un grande classico del gossip italiano che, quest’estate, pare essersi arricchito di un nuovo capitolo. Anche perché le voci su una loro nuova separazione sono sempre più insistenti, anche se da parte loro non è ancora arriva né una conferma né alcuna smentita. Le indiscrezioni, però, non mancano. E, anzi, sembrano essere sempre più succose.

LEGGI ANCHE: – Belen Rodriguez, il post sull’addio a Stefano De Martino? La mamma Veronica sbotta e commenta così le critiche alla figlia

Crisi tra Belen e Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo essere partiti in vacanza insieme a fine giugno, da qualche giorno Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si vedono più insieme.

Anzi, in occasione dei palinsesti Rai, in molti hanno notato che Stefano De Martino non porta più la fede (nell’occasione si era seduto accanto ad Alessia Marcuzzi, scatenando non poco il gossip).

Anche Belen, ad un certo punto, ha rimosso l’anello. Ma quello che sta facendo discutere tutti è l’ultimo aggiornamento sulla vicenda, ovvero quello che è accaduto al compleanno di Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez. Alla festa, anche Belen è stata vista senza anello (oltre che senza Stefano De Martino). Ma non è tutto: sui social ha cominciato a circolare un video nella quale la si vede mano nella mano con un uomo misterioso. In molti stanno vociferando che si tratti di un certo Elio, imprenditore bergamasco.

A quanto pare, sono un paio di settimane che questo Elio e Belen sarebbero diventati inseparabili. Qualcuno ha anche raccontato a Deianira Marzano che lui e la Rodriguez si sentirebbero dai tempi della storia tra lei e Antonino Spinalbese. La cosa però era rimasta in sospeso ed è riesplosa solo ultimamente, a causa della nuova crisi con De Martino.

Ad ogni modo, è la stessa Deianira ad annunciare: “Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto molto chiaro sui giornali in merito a Stefano e Belen. E resterete sbalorditi! stay tuned“.

Insomma, pare che già sia pronto il prossimo capitolo.

Photo Credits: Shutterstock