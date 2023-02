Fedez ‘messo in castigo’ da Chiara Ferragni: via dall’album di famiglia. I fan dubitano

Fedez continua a non apparire nei ricordi di famiglia pubblicati su Instagram da Chiara Ferragni: l'opinione dei fan

Chiara Ferragni e Fedez continuano a non mostrarsi insieme sui social media dopo la finale di Sanremo e il bacio dato da Rosa Chemical al rapper sul palco.

Nonostante siano stati avvistati più volte insieme nella vita reale, in tutte le foto pubblicate da Chiara Ferragni su Instagram manca il marito, come se Fedez fosse stato messo in castigo e “rimosso” dall’album dei ricordi quotidiani di famiglia.

La situazione ha creato un grande interesse da parte dei follower, ma anche un certo scetticismo sulla credibilità della coppia come influencer. L’engagement del profilo Instagram di Chiara Ferragni è aumentato notevolmente ma molti utenti si stanno stufando di questa situazione e stanno criticando la coppia.

È possibile che i due abbiano litigato e non vogliano mostrarsi insieme, ma secondo tanti sarebbe meglio chiarire la situazione per evitare ulteriori speculazioni. In ogni caso, a livello di marketing, la crisi ha funzionato, ma la fanbase starebbe perdendo fiducia nella coppia.

Intanto, spuntano dettagli relativi al “fattaccio” accaduto sul palco dell’Ariston e ciò che è successo immediatamente dopo tra Chiara e Fedez, immortalati faccia a faccia sul palco durante lo stacco pubblicitario.

Giulia Soncini ha raccontato sulla sua pagina social “L’avvelenata” che Fedez sarebbe stato bloccato dalla guardia del corpo di Chiara che stazionava fuori dalla porta del suo camerino e che avrebbe detto: “Ha detto che non puoi entrare”.

