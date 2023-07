Fedez difende Chiara Ferragni dalle critiche sulla Sicilia, poi il suo tweet scompare magicamente nel nulla. Ecco che cosa è successo.

In questi giorni ha fatto discutere molto un post di Chiara Ferragni che, nell’emergenza climatica che si sta abbattendo sull’Italia da Milano alla Sicilia, è stata sommersa dalle critiche per aver pubblicato una foto dall’Isola: Fedez aveva scritto un post su Twitter al fine di difendere la moglie dalle numerose critiche di cui è stata oggetto ma, di colpo, quel cinguettio è scomparso nel nulla. Cosa lo avrà portato a cancellarlo?

LEGGI ANCHE:– Tommaso Zorzi striglia Matteo Salvini: attacco al ministro sul ‘maltempo’ a Milano

La Ferragni pubblica un post in barca durante l’emergenza roghi in Sicilia: travolta dalle critiche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lunedì scorso, Chiara Ferragni è finita sotto attacco per via di un suo post pubblicato dall’isola di Salina, nelle Eolie, in Sicilia, con tanto di messaggio “A good Monday“.

In molti hanno messo in discussione l’opportunità di pubblicare un’immagine simile dall’Isola, date le difficoltà che la Sicilia intera sta sperimentando in questi giorni a causa del caldo intenso e i conseguenti roghi su tutto il suo territorio che stanno a loro volta causando un’emergenza idrica e numerosi interruzioni alla corrente elettrica.

Tra questi, Fran Altomare aveva scritto un semplice ma polemico: “La Sicilia va a fuoco. Lei dalla Sicilia: Good Monday. OK“.

Fedez difende Chiara Ferragni con un tweet, poi lo cancella

E proprio in difesa di Chiara Ferragni che Fedez era intervenuto su Twitter, scrivendo: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a STANOTTE. OK. Bravo Altomare, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile…serviva più che altro a te“.

Insomma, un intervento a gamba tesa in difesa della moglie. Peccato che, poi, il tweet è scomparso nel nulla, sicuramente cancellato dallo stesso Fedez.

Ma cosa lo avrà portato a rimuovere il cinguettio?

Chiara Ferragni gli risponde sui social: la moglie di Fedez pubblica questa stories dopo quel tweet

In realtà, Chiara Ferragni non ha bisogno di Fedez che la difende. Lei stessa aveva risposto così alle polemiche, scrivendo due Instagram Stories sulla questione.

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo, è chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”, ha scritto la prima volta.

E poi: “Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili. Il problema di quello che sta succedendo non sono di certo i miei post”.

Photo Credits: Kikapress