Fedez: il post del suo cane circondato da belle ragazze in costume scatena il caos. I follower in rivolta su Instagram.

Sta facendo discutere un carosello fotografico pubblicato da Fedez su Instagram, nel quale il rapper si mostra insieme al suo cane Silvio ma, soprattutto, insieme a tante belle ragazze in costume… Inutile dire che gli scatti hanno subito generato una miriade di commenti che, uno dopo l’altro, hanno preso a dissociarsi dal messaggio un po’ cringe lanciato dall’artista, all’interno del quale molti hanno visto solo e soltanto una frecciatina rivolta alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Ma davvero si tratta di un messaggio nemmeno troppo velato rivolto a lei? E, soprattutto, perché gran parte del popolo dei social ha reagito malissimo di fronte a quelle immagini? Non ci resta che andare a scoprire cosa ha combinato il buon Fedez stavolta…

Fedez: il post del cane con le ragazze fa discutere il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fedez ha postato un carosello su Instagram nel quale compare innanzitutto il suo cane, Silvio, ma anche tantissime belle ragazze in costume, ritratte per lo più di spalle o senza inquadrarne il viso.

“Più conosco le persone, più amo il mio cane“, recita la prima parte della caption (e anche la maglietta che Federico indossa nella prima foto). Peccato che la seconda riporti un meno idilliaco “E credo anche di aver capito cosa ama lui“.

Il motivo? Tutte le foto successive vedono il cucciolo di golden retriever insieme ad alcune belle ragazze, per lo più in bikini.

Tra le ragazze c’è anche l’influencer Giulia Ottorini, taggata in una foto con il cagnolino in braccio (e ovviamente in costume). Di ragazze se ne alternano almeno tre, ma l’ultima foto è ancora più terribile, dato che Fedez ha ritratto il cane con la lingua a penzoloni, in un’espressione vagamente lasciva.

Inutile dire che la situazione ha fatto discutere non poco, anche perché il post è comparso subito dopo le prime immagini di Chiara Ferragni con il suo nuovo presunto fidanzato (che guarda caso sembra si chiami Silvio, proprio come il cane).

Di commenti, tuttavia, Fedez se ne è guadagnato a iosa. Tra un “Solo a me mettono tristezza queste foto?” e un “Chiara ti chiedo scusa io da parte sua“, c’è chi scrive: “Un comportamento molto Triste da un uomo poco maturo“.

E qualcun altro fa eco con un “Sembrano delle foto scattate da un sedicenne in cerca di visibilità … Fede,mi piacevi, tanto.. ma sei diventato troppo scontato!”

Fedez, tuttavia, non si è certo tenuto le critiche. Anzi, ha risposto colpo su colpo ai commenti.

Alla persona che ha invocato le scuse per Chiara ha scritto: “potresti fare anche 4 Ave Maria al posto mio? Grazie mille“. Mentre a chi ha criticato la tristezza e l’immaturità del post ha replicato con un “mi sembra di aver rispettato le aspettative allora“.

Photo Credits: Shutterstock