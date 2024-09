Fedez: sul suo profilo Threads c’è ancora Chiara Ferragni. In molti hanno notato quel dettaglio nella foto. Cosa succederà adesso?

Spunta qualcosa di insolito su uno dei profili social di Fedez, più precisamente su Threads, la piattaforma di microblogging lanciata da Meta e strettamente connessa a Instagram, da dove fa capolino un volto familiare. Diversi utenti, attenti osservatori dei movimenti del rapper e influencer, hanno notato un dettaglio particolare che riesce in qualche modo anche Chiara Ferragni. Si tratta di un dettaglio che, a differenza di quanto avviene su altre piattaforme o social network dove ogni minimo cambiamento viene spesso notato e commentato praticamente da tutti, è rimasto pressoché intoccato, scatenando così la curiosità e l’interesse di molti seguaci del buon Federico Lucia. Ma cosa è successo davvero sul suo profilo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Fedez: su Threads c’è ancora Chiara Ferragni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle Instagram Stories di Deianira Marzano è comparsa una strana segnalazione riguardante Fedez.

“Fedez su Threads ha ancora la foto con la Ferragni. Comunque posta spesso quindi avrebbe potuto togliere la foto in tutti questi mesi“, si legge.

In effetti il discorso non fa una piega, dato che anche Threads è nella lista dei social utilizzati da Federico. L’immagine di profilo, tuttavia, è sempre quella di un tempo: lui e Chiara Ferragni in una foto in bianco e nero, insieme ai figli Leone e Vittoria.

La cosa è ancora più strana se si pensa che sia lei che lui, dopo la rottura, si erano affrettati a cambiare le proprie immagini di profilo su Instagram…

Che si sia dimenticato di farlo anche su Threads? Cosa farà adesso? La eliminerà?

Chiara Ferragni, quel social dimenticato e quella foto che non ha mai cambiato: come si mostra. La ‘strana’ immagine per un’influencer come lei

Fedez, almeno, Threads lo utilizza spesso. Chiara Ferragni, invece, pare essersene completamente dimenticata nonostante sia sempre stata – più del marito – attivissima sui social.

Anche lei ha ancora la foto di profilo (a colori), insieme al marito e ai figli ma, a differenza dell’ex marito, non pubblica niente dal 14 dicembre 2012.

Gli unici suoi post sono un “Ciao guys, welcome to Threads” e una foto con Vittoria davanti all’albero di Natale. Entrambi risalenti allo stesso giorno, poco prima dello scoppio dello scandalo pandoro-gate.

E sì che in questi mesi Chiara ha avuto il suo bel da fare, si sarà completamente dimenticata di Threads?

Photo Credits: Kikapress