Chiara Biasi dice la sua e dà la sua risposta al dissing appena confezionato da Fedez contro Tony Effe. Come lo avrà commentato?

Il dissing appena confezionato da Tony Effe per Fedez per il format ‘Red Bull 64 bars’ sta facendo particolarmente scalpore tanto che a dare una risposta sulla situazione è stata Chiara Biasi. Lei, amica storica di Chiara Ferragni e da qualche anno nel giro delle amicizie di Tony Effe, ha voluto dire la sua sulle rime che stanno facendo discutere così tanto inserite dall’ex marito della fondatrice di The Blonde Salad nelle risposte al rivale. Ma da quale parte si sarà mai schierata? Da quella di Tony o da quella di Federico? È vero che la risposta sembra ovvia, ma sui social le sorprese non mancano mai. Quindi non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha fatto davvero l’influencer.

Chiara Biasi dice la sua sul dissing tra Tony Effe e Fedez

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il dissing di Tony Effe per Fedez ha fatto scatenare un po’ tutti, tra cui Chiara Biasi, amica storica di Chiara Ferragni.

L’influencer ha lasciato un like sul post con cui Tony ha rilasciato il pezzo su Instagram. Poi, quando Fedez ha pubblicato il “controdissing” parlando anche di lei, ha deciso di agire immediatamente.

In particolare, Federico l’ha citata nelle barre che dicono: “Vieni sotto casa ti metto lo smalto \ Ti ho preso dei fiori che sanno di asfalto \ Con Chiara Biasi a farti di keta \ Parlate di gossip vi fate la piega \ Le hai raccontato chi ti manteneva \ Eri tu la mia bitch \ Non Taylor Mega“.

Lei ha risposto a queste gravi accuse con una stories, nella quale ha scritto “haters gonna hate, we gonna elevate“.

Insomma, gli strascichi del dissing partito da Tony Effe sono sempre di più… Quale sarà il prossimo capitolo?

A Roma spuntano striscioni contro Fedez nel cuore della notte: addirittura davanti al Colosseo. Cosa c’è scritto

Nel frattempo, tra l’altro, a Roma sono comparsi alcuni striscioni che, sulla scia del dissing di Tony Effe, se la predono contro Fedez.

Gli striscioni, tra cui uno comparso davanti al Colosseo, sono abbastanza chiari. Il primo recita “Chiara lo adora e Roma ti schifa, Fedez infame della mobile“. Il secondo, invece: “Finte malattie, finte beneficenze, denunce e foto con le guardie. Questo sei. Fedez uomo di m…a“.

Pare che possano venire dal mondo degli ultras, frequentato da Fedez a Milano e nel quale i rapporti sono spesso tesi. Quel che è certo è che i riferimenti sono tutti al testo di Tony Effe…

Photo Credits: Kikapress