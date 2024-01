Flavia Vento torna in tv per affrontare il tema divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: le sue ultime affermazioni stanno generando un grande dibattito. Scopri i dettagli.

Flavia Vento è ritornata su un tema che sta animando il dibattito nel gossip italiano da diversi mesi: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, intensificata dalla pubblicazione di “Unica“, il documentario che presenta la situazione dal punto di vista della conduttrice dell’Isola dei Famosi sui tradimenti dell’ex marito. La showgirl è da anni oggetto di molte speculazioni riguardo a una presunta relazione con l’ex capitano della Roma. In virtù di tutto ciò, Flavia Vento aveva annunciato che avrebbe presto condiviso tutti i dettagli in merito alle sue esperienze e opinioni sulla questione. Ora sembra aver rotto il silenzio. Cosa avrà mai detto?

Flavia Vento torna a parlare di Francesco Totti: è successo dopo la pubblicazione di Unica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con quello che ha detto Ilary Blasi in Unica, sono in tanti quelli che sono tornati con la mente a Flavia Vento. Su di lei, nel 2005, vennero fuori diverse voci che volevano che avesse avuto un flirt con Francesco Totti, appena convolato a nozze con l’ex letterina.

Flavia Vento, in questi mesi, è stata più volte tirata in ballo da chi, dalle pagine dei settimanali di gossip, in rete o nelle trasmissioni tv, la nomina in continuazione. Al punto che diverso tempo fa aveva apubblicato un Tweet con tanto di selfie, scrivendo: “A breve visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti“.

Tornata in tv da Caterina Balivo lo scorso 5 gennaio, Flavia aveva ribadito che presto avrebbe detto la verità. E pare che finalmente lo abbia fatto a Storie di donne al bivio di Monica Setta, che andrà in onda domani, 18 gennaio, su Rai 2.

In attesa della messa in onda, cosa avrà detto?

Flavia Vento: le dichiarazioni da Monica Setta

“È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto – ha dichiarato – Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto”.

E poi lancia la bomba: “Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio“.

Flavia Vento dice la sua sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La Nostra Tv, qualche mese fa, pubblicò un’intervista a Flavia Vento comparsa sul settimanale Nuovo Tv e che metteva al centro proprio il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

“Ostentano il lusso. È da cafoni mostrare le marche, e poi le donne che pensano solo allo shopping si annoiano da morire”, ha detto la showgirl.

E poi, su Francesco Totti, aveva dichiarato “non mi piace più”. Ma gli augurava tanta felicità con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Della questione, lo scorso settembre, aveva parlato anche Striscia la Notizia, nella rubrica Spetteguless. Rimandando in onda un’intervista del lontano 2005, Flavia Vento aveva confermato il suo presunto flirt con Francesco Totti sia ai microfoni di Valerio Staffelli che in studio con Pino Insegno. Dicendo: “Io non credo che una persona possa inventarsi una cosa del genere, poi chi vuole capire capisca. Perché io non sono una ‘squinzia’ come ha detto qualcuno ma sono una ragazza seria e che non si lascia usare dagli uomini. Gli uomini devono imparare a usare il cervello“.

