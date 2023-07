Flavio Insinna spunta sui social con un nuovo progetto che però non riguarda la conduzione de L’eredità: la reazione degli utenti

Flavio Insinna ha ripostato sul suo profilo Instagram il messaggio di Paolo Pizzo, annunciando l’ufficializzazione della messa in onda del film ‘La stoccata vincente’. In tanti ricordano ancora i suoi saluti a fine stagione de L’eredità: saluti che hanno subito assunto il sapore di un addio.

Sotto al post, infatti, sono comparsi molti commenti di utenti dispiaciuti che non conduca più il game show: “Noooooo senza te Flavio l’eredità che brutta che sarà! Era il mio momento di serenità la sera! Quanta compagnia mi hai fatto! E quante risate! Ti auguro il meglio, sei un grandissimo professionista”, “Senza di te niente più Eredità. La cultura è la simpatia non si possono ripagare per un mero gioco politico. Penso che seguirò il consiglio dei miei figli e guarderò film registrati.”

Pino Insegno fa il bis, ecco cosa condurrà oltre all’Eredità

A prendere il posto di Flavio ci sarà Pino Insegno, che è stato confermato alla conduzione della nuova stagione de L’Eredità, ma non solo: l’attore e doppiatore, infatti, condurrà anche un’altra trasmissione: Il Mercante in Fiera, su Rai2.

La conferma del bis per Pino Insegno è arrivata con la presentazione ufficiale dei palinsesti RAI per la prossima stagione televisiva, ovvero quella 2023/2024.

Foto: Kikapress