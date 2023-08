Fa discutere la vacanza di Francesco Facchinetti in quel paradiso terrestre nelle Antille: ma qual è il motivo di tanto clamore?

Sta facendo discutere non poco una serie di fotografie e video pubblicata online da Francesco Facchinetti mentre mosta la destinazione della sua vacanza da urlo: Mustique Island, un paradiso delle Antille che si trova alla congiunzione tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico. Si tratta infatti di un’isola privata, scelta anche dal principe William e da Kate Middleton per le vacanze estive. Ma perché mai la vacanza dell’ex Dj Francesco sta facendo discutere così tanto?

Francesco Facchinetti: la vacanza da sogno a Mustique

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesco Facchinetti sta documentando sui suoi canali social una vacanza da urlo insieme a tutta la sua famiglia. Meta del viaggio è Mustique Island, nei Caraibi, nell’arcipelago di Saint Vincent e Grenadine.

Si tratta di un paradiso super esclusivo, un’isola privata diventata una delle mete preferite delle celebrity. Tanto è vero che anche il principe William e Kate Middleton l’hanno scelta come destinazione principale delle loro vacanze.

Il motivo? Si tratta di un’isola coperta da una “no fly zone” che ne vieta il sorvolo a coloro che non sono registrati negli alberghi siti sul suo territorio. Praticamente il massimo dal punto di vista della privacy, poiché vieta l’accesso a curiosi, turisti ordinari e soprattutto ai paparazzi.

Si tratta inoltre di un’isola di soli 500 abitanti, che ha la fama di essere una sorta di ‘parco giochi’ per gli ultra ricchi. È per questo che la vacanza di Francesco Facchinetti sta facendo tanto discutere.

Quanto costa Mustique Island?

In realtà, i prezzi di Mustique Island sono sì alti, ma non estremamente proibitivi. Sfogliando meglio quello che si legge in rete, ce n’è praticamente per tutte le tasche. Solo il volo è molto esoso: si parla di cifre di circa 3.000-3.500 euro per un viaggio sola andata.

Il soggiorno invece, sembra essere decisamente più alla portata. Gli alberghi dell’isola prevedono diversi pacchetti. Una mini-vacanza di tre pernottamenti costa circa 500 euro a persona in un albergo “base”, che salgono a 2.000 euro circa in un resort di lusso. Esclusiva sì, ma non così proibitiva!

Photo Credits: Shutterstock